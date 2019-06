Feijoo pide una selectividad única, con desigual apoyo entre los rectores

0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 05/06/2019 05:00 h

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, quiere que la selectividad sea «idéntica para todo el Estado» al igual que se hace con el examen mir. Lo dijo ayer en una entrevista en la Cope, aunque no es algo nuevo, es la idea que mantiene la Xunta desde hace años, ya que Galicia es una de las zonas más perjudicadas en las notas, lo que dificulta que los estudiantes gallegos vayan a otras comunidades y facilita la llegada de alumnos foráneos en las carreras con más demanda. La postura la comparte la Junta de Castilla y León, que se encuentra en una situación similar. Ninguna de las dos comunidades, en la élite educativa del país, quiere bajar el listón de exigencia para dar más oportunidades a sus jóvenes.

Frente a estas posturas, hay división de opiniones entre los rectores. El de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, no está a favor, pues cada comunidad tiene sus particularidades y estas deben ser atendidas: «Lo que hay que intentar es que las pruebas tengan aproximadamente el mismo nivel de dificultad, pero no tienen que ser las pruebas idénticas», señaló García según recoge Europa Press tras reunirse el jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científico y Técnica 2019. Para García, otra cosa es el acierto en la elección de carrera, y defiende impulsar «la orientación» del alumnado para reducir el fracaso escolar universitario, que es «muy alto». «En eso estamos trabajando y tenemos que hacerlo desde los primeros niveles», ha aseverado, recordando que un 40% de los estudiantes que llega a selectividad no tiene decidido sus estudios universitarios.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes de la Complutense, Julio Contreras, dijo que deben ser pruebas diferentes porque son exámenes adaptados a lo que han estudiado los alumnos durante el curso, algo que decide cada comunidad.

El debate está sobre la mesa

Pero en cambio el máximo responsable de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, reconoce que es un asunto complejo aunque «si hay un distrito único de acceso al sistema universitario español, lo razonable es que haya una prueba única o una equidad entre comunidades». Lo dijo en la toma de posesión de la decana de Traducción en Soria, según Europa Press.

Desde el Ministerio, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, defiende el sistema actual aunque le reconoce defectos y asume que su cambio «está sobre la mesa». Pingarrón es partidario de que «si hay que hacer cambios los haría con mucho cuidado y por expertos».

Celaá dijo que lo estudiaría

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, se comprometió el pasado 14 de mayo a estudiar una posible prueba de acceso a la universidad única para toda España, y remarcó la necesidad de garantizar que las pruebas tengan un mismo grado de dificultad en todo el país, aunque no tengan que ser exactas.

Dos días después, el 16 de mayo, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas para asegurar la «igualdad de oportunidades» de todos los estudiantes españoles. «Ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades», dijo Gómez Villamando después de ser elegido presidente de los rectores españoles.