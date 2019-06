Si quieres aprobar la selectividad, apaga el móvil

0

03/06/2019

Con el mes de junio llegan las prisas por estudiar. Hay que ponerse al días en las materias en las que más se ha rezagado uno y apuntalar aquellas a las que se aspira a tener nota. Numerosos estudios indican que este empujón final es fundamental para mejorar la nota. Pero es mucho trabajo y poco tiempo. Esto, dice el investigador Fernando Miralles, profesor del Psicología de la Universidad CEU San Pablo, genera ansiedad en uno de cada cinco estudiantes y repercute en su salud y en la de toda la familia: irritabilidad, agresividad, susceptibilidad, mal humor, insomnio, malestar físico, pesimismo, ganas de dejar los estudios, y miedo al fracaso y a quedarse en blanco forman la lista de los principales problemas según Miralles.

Este hace unas recomendaciones básicas para estos días: vida saludable, sueño suficiente, hidratación y organización. Y aquí es donde entran otros consejos: ¿qué significa organizarse bien? El profesor de computación de Georgetown Calvin Newport, autor de libros de cómo estudiar y del blog Study Hacks, da una serie de pautas que empiezan por lo que no hay que hacer: estudiar mucho tiempo seguido, insistir en un tema hasta que lo sepas de memoria, leer y releer el texto, subrayar lo importante y repasar.

No existe la multitarea exitosa

Una vez descartadas estas prácticas, queda lo interesante, que tiene una parte fundamental: la intensidad. No existe la multitarea exitosa, dice Newport, así que mejor apartar cualquier distracción, incluso si no se coloca con el objetivo de distraer: es decir, nada de móvil en la habitación, por ejemplo. Para el experto, el esfuerzo perdido cada vez que cambia el contexto (de mirar el móvil a ponerse a estudiar) reduce la eficacia. Esta es igual a la intensidad del trabajo por el tiempo empleado, así que si uno está a medio gas (5 de intensidad) y dedica tres horas a estudiar conseguirá un resultado de 15; si en cambio está plenamente enfocado en el trabajo (10) con hora y media obtiene ese mismo 15.

En la misma línea se expresaba recientemente el profesor de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña José Ramón Ubieto: «Intentando utilizarlo solo para tareas informativas, el teléfono móvil distrae» y la neuropsicóloga y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Salud de la misma universidad María José Acebes, para quien «el cerebro presta a los móviles atención consciente o inconscientemente siempre que estén a nuestro alcance».

Para quien quiera profundizar en el aprendizaje, hay libros que dan pautas eficaces -Make it stick (de unos profesores de Harvard) o How we learn (que combina estímulos para aprender en una red)- así como estudios de diferentes universidades. Se proponen consejos que realmente no valen para aplicar en el momento, hay que practicarlos con antelación porque tienen cierta dificultad y exigen esfuerzo:

Pre-test. Supone que los estudiantes responden a las preguntas del examen al principio, antes de estudiar el contenido. Esto les lleva a cometer errores, obviamente, pero mejora con mucho su aprendizaje futuro. Espaciar los estudios. Preparar hoy un tema y repasarlo en los días siguientes. Al principio es complicado porque uno puede olvidarse de lo aprendido, pero volver a adquirir ese conocimiento requiere un esfuerzo que lo fija. Cuando se estudia el asunto uno prepara tarjetas de memoria que se responden al terminar de estudiar. Aquellas que acertaron rápidamente se dejan en un montón que se revisa tres días después; las que costaron un poco se vuelven a repasar a los dos días; y las que no se contestaron bien hay que mirarlas al día siguiente. Autoevaluación. El estudiante debe preparar unas preguntas de examen que ha de contestar mientras estudia el tema, y responderlas todas (incluso las que cree que sabe). Intercalar. Para fijar un conocimiento repetir una y otra vez los conceptos no es la mejor opción. Así, lo idea es intercalar estos conocimientos con otros. Eso ocurre con los problemas matemáticos: en vez de hacerlos iguales una y otra vez lo mejor es intercalar los difíciles con otros diferentes. Reflexionar. Para quedarse con ideas complejas, un truco es relacionar aquello que es nuevo con ideas ya conocidas (en historia o literatura es relativamente fácil). Decirlo en voz alta, reflexionar sobre ello y hacer preguntas sirve para completar el proceso, que termina cuando uno puede explicar los conceptos a un niño (algo que también se puede practicar).

Finalmente, una vez llegado el momento del examen, Miralles aconseja: «No comentes el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor que lleva años impartiendo clase se habrá planteado poner en el examen».

Con la prueba en la mano, lo mejor es leer con tranquilidad todas las preguntas y empezar por la que se sabe mejor, ya que eso aumenta la seguridad. En caso de quedarse en blanco, hay un truco que dicen que funciona: escribir quince palabras que empiecen por la misma letra (una trampa para relajar el estrés).