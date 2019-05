El futuro no es ni de ciencias ni de letras: es de ambas

0

Muchas familias y alumnos debaten este mes sobre qué camino seguir: ciencias o letras. Tal vez les sirva la opinión de los expertos, que dicen que en el futuro ambas disciplinas -divididas en nuestra sociedad tras la Ilustración- serán centrales en la vida de los jóvenes de hoy. Así que optar por una modalidad no debe significar en ningún caso dar carpetazo a la otra. Y no es algo del futuro, sino del presente: el que se prevé será el grado estrella de la Universidade da Coruña este julio, cuando lleguen las matrículas, tiene por título Creación Dixital, Animación e Videoxogos. Es decir, creación de contenidos digitales, y a pesar del nombre y apariencia, pertenece a la rama de Ciencias Sociales, no a la ingeniería informática. Su coordinador, Luis Hernández, recalca que el objetivo es contar con alumnos de todas las disciplinas y habilidades: «Necesitamos talentos como guionistas, artistas, técnicos de software y empresarios que entiendan de creación digital». Otra de las carreras con mucha gente en lista de espera es Ingeniería Informática, que, como explica Luis Hervella, decano de la UDC «no va solo de ordenadores, va de medicina, moda, arte o periodismo».

Ambas, siendo cercanas y de ramas diferentes, son el claro ejemplo de lo que Amparo Alonso, presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (AEPIA) y catedrática de Computación de la UDC, dijo recientemente en Logroño en el marco del Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes y Sociedad (Cites): «En el futuro se requerirán titulaciones tecnológicas con formación humanística y titulados de un perfil más de letras con competencias en creatividad». Alonso explicaba en esa cita que la sociedad necesitará titulaciones tecnológicas, como científicos, ingenieros de datos o expertos en telecomunicaciones, pero que a su vez deberán tener algún tipo de formación humanística para «favorecer la creatividad, la imaginación y la inteligencia emocional»; por su parte, también serán fundamentales titulados de un perfil más humanístico que tendrán que adquirir competencias de inteligencia artificial. También en la misma línea se manifestaba Cristina Uriarte, consejera vasca de Educación, al presentar el programa de cursos de verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que ha apostado por «un modelo educativo que combine ciencia con humanidades, que se prolongue a lo largo de la vida y que dote al alumnado de una visión crítica» sobre la realidad. Y en Galicia causa sensación la aplicación de la informática en el arte a través de iniciativas como los e-textiles mientras el Citius es ahora el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes y quiere abrirse a las ciencias sociales y humanidades: «Sanidade, educación, empresa... miremos onde miremos, o campo da intelixencia artificial é o futuro», decía la conselleira Carmen Pomar al presentar el nuevo Citius.

Por eso no es tan raro que año tras año en la CIUG se encuentren con solicitudes de estudio que comienzan con Medicina y siguen con Derecho, o que pasan de Química a ADE. «La Cultura con mayúsculas tiene tanto de Shakespeare como de Darwin; de Cervantes como de Ramón y Cajal», decía José Antonio Sacristán, director de Fundación Lilly, en el encuentro Cita con la Ciencia 18. La muerte de Eduard Punset pone esto de manifiesto, porque resume cómo una persona de letras (economista, jurista, escritor y periodista) era considerado como el gran divulgador de las ciencias en España, especialmente de todo lo que ha tenido que ver con la tecnología.

En el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) lo tienen tan claro (y ellos marcan el camino) que han creado una nueva facultad (MIT Stephen A. Schwarzman College of Computing) para investigadores de biología, química, política, historia o lingüística, pero también conocedores de las técnicas de computación que se pueden aplicar a ellas.