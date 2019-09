Escuela pública y concertada: condenadas a entenderse

A escola pública dispón de profesionais avalados polo filtro dunha oposición, así como o respaldo económico do Estado e das autonomías. Tamén ten un desempeño en inclusión da diversidade dos alumnos moito más avanzada que a escola concertada. Tamén cremos que a escola pública é a que mellor garante a igualdade de oportunidades, algo fundamental para que o proceso educativo teña valor. Pola súa banda, a escola concertada ten unha flexibilidade na xestión do profesorado que lle permite ir escollendo o perfil docente que máis se axusta ao momento, curso e alumnos nun intre concreto, algo que considero moi importante.

Os que traballamos nas anpa xa o facemos de xeito autónomo, cando admitimos alumnos da escola concertada nas nosas actividades. Por parte das familias, estamos abertos a calquera iniciativa que poña enriba do taboleiro a necesidade de mellorar o sistema educativo e propoña solucións, sempre que se manteñan as sinais de identidade do que debe ser a educación pública. Pero dende logo, a crítica, o debate e a proposición sempre son necesarias, veñan de quen veñan.