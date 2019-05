«Si las cuotas por las prácticas causan perturbación en el sistema, el Gobierno estará en contra» Isabel Celaá habló del pago a la Seguridad Social por las prácticas de FP y universidad, pero dijo que todavía no hay nada seguro

06/02/2019 05:00 h

Además de hablar de la ley, también respondió a una pregunta del PP sobre la obligatoriedad de pagar las cuotas de la Seguridad Social a los alumnos de FP y universidad que hagan prácticas, incluso sino cobran estas. El asunto ha generado mucha preocupación porque se cree que frenará la contratación de jóvenes en verano.

Isabel Celaá aclaró inicialmente que «esta explicación es impropia de la ministra de Educación porque deberían habérsela cursado, y seguramente lo han hecho, al Ministerio de Trabajo» y además, recalcó, todavía no hay nada definido y «su desarrollo normativo indicará cómo se cumplirá la obligación establecida, y eso determinará su cumplimento efectivo». En cualquier caso, puntualizó que la cuota será por formación, por lo que no se pagará por desempleo, fondo de garantía salarial o FP. Pero sí recogió la preocupación de que estas cuotas reduzcan la participación de los empresarios en la formación de alumnos de FP, que además es obligatoria para el título (la asignatura, el módulo se llama Formación en Centros de Trabajo, FCT). Y reconoció que «si la cotización recayese en las comunidades autónomas» supondría un grave problema por la cuantía total que sumaría. «Hay que reflexionar sobre las consecuencias -añadió- para que estas no supongan la desincentivación del sector productivo en su colaboración con el mundo educativo». Pero por otra parte recordó que «la medida pretende la extensión de un derecho para reforzar la protección de los estudiantes y mejorar las condiciones de las prácticas formativas» en caso de accidente o enfermedad laborales. Pero en cualquier caso «no puede causar perturbación en el sistema. Si es así, el Gobierno estará en contra de esta medida», porque «de ninguna manera abonaremos una política que dañe la FP que tanto esfuerzo nos ha costado levantar. Buscaremos la salida». Eso sí, insistió que la norma todavía necesita de la tramitación.