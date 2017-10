«Eu teño moi claro que este cuadrimestre algunha materia me vai quedar suspensa»

0

La Voz de Galicia T.M.

santiago / la voz 06/10/2017 05:00 h

Hizo la selectividad cuando los que serán sus compañeros de clase ya habían cruzado el umbral de la facultad. Ya lo sabía, pero el día que recogió las notas de la prueba de acceso a la universidad sus profesores se lo advirtieron: sabes que vas a incorporarte más de un mes después de haber empezado las clases, ¿verdad? Sí. Lo sabe. «É un agobio», lamenta Moraima Pérez (Vigo, 1997), una de esos mil aprobados en septiembre que a estas alturas no saben todavía ni si estudiarán la carrera que quieren. La que quiere Moraima es Ciencias Políticas, en Santiago. «Espero entrar, porque a nota de corte está sempre nun cinco e eu teño un 7,2». Pero ¿y si no? «Puxen outras carreiras que non me interesan, pero o que non quero é pasar un ano sen estudar». Hoy conocerá si al final es Políticas o es otra titulación la que cursará este curso. «Pero despois aínda teño que agardar a facer a matrícula e que nos digan que podemos empezar». El desfase de calendarios entre el bachillerato y la enseñanza superior pasa factura. «O máis probable é que xa mandaran traballos, que a día de hoxe son moi importantes para a nota». A Moraima se lo han contado quienes ya han pasado por eso. «Teño compañeiros que tamén entraron en setembro, e que suspenderon unha materia e en xullo volveron suspender porque o profesor lles dicía que mandara un traballo a principio de curso ou que faltaran a unhas prácticas». Un trabajo del que ellos no sabían nada y unas prácticas a las que no podían ir «porque non estaban matriculados» en ese momento. Es decir, estaban suspensos antes siquiera de saber si al final iban a estudiar esa carrera. «Non van cambiar a dinámica que teñen na clase porque cheguen persoas novas, tes que te adaptar ti a ela», reconoce Moraima. Pero también «ao ser novo o máis probable é que non coñezas a ninguén e que non saibas o que se fixo anteriormente. E aínda que o saibas, se a data de entrega xa pasou non podes entregalo». Al final, solo queda la resignación. «Eu teño moi claro que este cuadrimestre me vai quedar algunha, e os meus pais tamén, pero é que non é a miña culpa, é culpa de como está feito o plan de estudos».

La única constante en este verano de incertidumbres es que estudiarán en Santiago, lo que le ha permitido buscar alojamiento, algo prácticamente imposible al llegar septiembre.