Las elecciones, el accidente ferroviario y la fractura sindical marcan la huelga general del 11N

Imagen de archivo de una pancarta en una manifestación por el derecho a una vivienda digna en Madrid. Europa Press

A solo 24 horas del pistoletazo de salida de la campaña electoral, sindicatos y organizaciones sociales intentan movilizar este miércoles a la ciudadanía en la segunda convocatoria de paro laboral que se celebra en España en plena temporada de precampaña, tras la histórica movilización feminista celebrada antes de los comicios del 2019. Millones de trabajadores están llamados a una huelga general de una jornada que pivota sobre el derecho a la vivienda y la mejora de unos salarios lastrados por la inflación.

Con el desahucio de Maricarmen Abascal como detonante del conflicto, CC.OO. y UGT capitanean unos paros a los que se suman otras organizaciones como CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Unión de Actores y Actrices, Solidaridad Obrera y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas con el derecho a la vivienda y a unas condiciones de vida dignas como reivindicaciones estructurales de todas las acciones.

El Sindicato de Inquilinas venía reivindicando la protesta desde hacía mucho tiempo, pero no fue hasta el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones para finales de noviembre cuando CC.OO. y UGT recogieron el guante y decidieron sumarse al paro, otorgándole el carácter de huelga general.

Lo hacen tras años sin convocar ningún paro total y con el objetivo de reclamar «a la CEOE y a las Administraciones públicas medidas para mejorar el acceso a una vivienda digna». En la convocatoria —anunciada el pasado 7 de octubre— los representantes de los trabajadores exigían una revalorización del salario mínimo interprofesional de, al menos, el 7 % para el 2027, una exigencia que parece haber quedado descafeinada después de que el pasado jueves el Ministerio de Trabajo dejara el porcentaje en el 5,3 %, hasta situar el SMI en los 18.004 euros anuales.

En la hoja de ruta con la que llegan a las calles, las centrales sindicales también incluyen la exigencia de que la patronal ponga fin al bloqueo de la negociación del nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, así como que se eleven los sueldos entre un 4 y un 7 % anual hasta el 2028. También ponen en el foco el sistema público de pensiones y que se garantice a la Seguridad Social la gestión de las bajas laborales. «La huelga general es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de la ciudadanía», subrayan en su comunicado conjunto, donde también critican el modelo económico vigente «que traslada a los precios y al consumo de bienes básicos, los márgenes empresariales para sufragar los incrementos de los costes de la crisis energética».

Ese es también, a grandes rasgos, el articulado que defiende la CIG, quien sin embargo ha decidido desmarcarse de la convocatoria general y anunciar sus propias acciones para este 11 de noviembre bajo el lema «Galiza en loita por unha vida digna».

Pero la huelga general ha provocado una importante fractura en el sindicalismo de nuestro país. CSIF, USO, Fetico, Valorian o la sectorial de transportes SLT son solo algunos de los que han decidido descolgarse de las protestas criticando que la jornada tiene claros tintes políticos al producirse un día antes del inicio de la campaña para los comicios generales del 29N.

No solo cuestionan el trasfondo de la movilización, también reprochan que el procedimiento se ha hecho con «prisas» e incluso con cierto «ocultismo», ya que los sindicatos mayoritarios no han descolgado el teléfono para avisarlos. En todo caso, ya han augurado en más de una ocasión una baja participación.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, criticaba estos días que algunos «partidos políticos se están adueñando de la huelga», mientras que Antonio Pérez, secretario general de Fetico, aventuraba que va a ser «una huelga más de pose que de poso». Por su parte, Joaquín Pérez, de USO, añadía: «Nadie sabe con quién hay que sentarse al día siguiente ni para qué».

El accidente de tren de Urda

El accidente del tren de Urda ha enrarecido el ambiente previo al paro. El PP llamó a desconvocarlo y los sindicatos calificaron de «insultante» el requerimiento, añadiendo que lo sucedido justifica todavía más unas reivindicaciones que incluyen la mejora de los servicios públicos. Pero también admitían que el ambiente había cambiado por completo: «Creo que sería un error no reconocer que hay un cierto cambio en el estado de ánimo del país. Hay un shock más que comprensible después del accidente ferroviario, pero en principio somos optimistas ante el seguimiento de la huelga», declaraba el propio Unai Sordo en una rueda de prensa en la sede de CC.OO. Asumen que la jornada será «asimétrica» justificando que el problema de la vivienda es diverso. Pero también reconoce Sordo que la de este miércoles es «una convocatoria heterodoxa, que no responde al patrón clásico de una huelga que se opone a una reforma legislativa».

Servicios mínimos

En Galicia, la Xunta ha blindado el transporte, la educación y las emergencias. Este martes desvelaba en el DOG el detalle de los servicios mínimos para el Sergas, que tendrá una operatividad superior a la de un domingo o un festivo. Así, se garantizan el 100 % de los servicios de urgencias y guardias médicas, de los quirófanos urgentes, las salas de partos, los laboratorios de urgencias, las UCI y las unidades de reanimación, así como las áreas de tratamientos oncológicos, trasplantes, diálisis y las de colonoscopias y urografías. También estarán garantizados el 100 % de los servicios en el 061 y los PAC.

Leer más: La Xunta blinda el transporte y las emergencias para la huelga del 11N

En enseñanza, los colegios e institutos permanecerán abiertos durante su horario habitual, con la presencia obligatoria de un miembro del equipo directivo y personal subalterno.

Y en cuanto al transporte, el ministerio del ramo ha decretado un mínimo del 65 % para los trenes de media distancia y del 73 % para alta velocidad y larga distancia. En cuanto al transporte público por carretera, podrá consultarse en la página web oficial bus.gal.

Galicia acogerá una treintena de marchas

CC.OO., UGT y la CIG han convocado 31 manifestaciones en distintos puntos de Galicia con motivo de la huelga general. La primera será en Ourense, donde UGT y CC. OO. saldrán juntas desde el Edificio sindical a las 10.00 y, una hora más tarde, partirá desde el mismo sitio la CIG. Además, UGT y CC. OO. —que irán juntas durante toda la jornada— han organizado una manifestación unitaria de sindicatos y colectivos sociales a las 18.00 desde la subdelegación del Gobierno. En Pontevedra, habrá dos convocatorias: una a las 11.00 desde la Praza da Peregrina y otra a las 20.00 desde la Praza da Ferrería, desde también donde saldrá la CIG a las 12.00. En Vigo, UGT y CC.OO. han llamado a sus afiliados a las 11.30 en el cruce entre la Vía Norte y la rúa Urzaiz, mientras que la CIG partirá del Cruzamento da Dobrada a las 12.00. Además, los sindicatos mayoritarios fijado una manifestación unitaria a las 18.00 en Praza España.

Asimismo, UGT y CC.OO. saldrán a las 11.30 de la Praza de España de Ferrol y del Edificio sindicatos de Lugo, municipios en los que la CIG ha programado salidas desde su local en Ferrol y desde el Edificio sindical lucense a las 12.00. A la misma hora, UGT y CC.OO. saldrán desde la avenida García Doriga de Viveiro, desde la Praza Ravella de Arousa y desde la Praza de A Palloza de A Coruña. En esta última urbe, convocan a las 18.00 otra manifestación en el cruce entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Finisterre, y la CIG saldrá de Praza de Vigo a las 12.00. En Santiago, la CIG se arrancará a las 12.00 desde la Praza Roxa, y UGT y CC.OO. de la Alameda a las 13.00, y de la Praza do Obradoiro a las 18.00.

Además, la CIG saldrá a las 12.00 de la Praza do Concello de Carballo, de As Pontes, de O Barco y de Verín. A la misma hora, también partirán de la Praza 8 de marzo de Cee, de la Casa do Mar de Vilagarcía, del Mercado Municipal de Ribeira, de la Praza do Mercado de A Estrada, de su local sindical de Burela y de la Praza de España de Monforte.