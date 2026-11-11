La huelga general se salda con más de medio centenar de detenidos y casi un millar de incidentes

1/11 Disturbios en Barcelona. Quique García | EFE 2/11 Disturbios en Barcelona. Albert Gea | REUTERS 3/11 Disturbios en Barcelona. Bruna Casas | REUTERS 4/11 Disturbios en Barcelona. Albert Gea | REUTERS 5/11 Disturbios en Barcelona. Bruna Casas | REUTERS 6/11 Disturbios en Barcelona. Alejandro García | EFE 7/11 Disturbios en Barcelona. Bruna Casas | REUTERS 8/11 Disturbios en Barcelona. Albert Gea | REUTERS 9/11 Disturbios en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS 10/11 Disturbios en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS 11/11 Disturbios en Madrid. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

La huelga general dejó más de setenta detenidos en distintos puntos del país, la mayor parte de ellos en Madrid (20), Andalucía (11), Cataluña (19) y País Vasco (15). En su mayoría, los arrestos se produjeron por delitos de desórdenes públicos, como la quema de neumáticos para cortar carreteras o bloquear los accesos a empresas y naves industriales. Los principales disturbios se produjeron tras las manifestaciones de Madrid y Barcelona. En ambas ciudades, una vez terminada la marcha, se registraron nuevos altercados que derivaron en la quema y destrozo de mobiliario urbano y algunos comercios. En la capital, la Policía Nacional realizó varias cargas en los alrededores de la plaza de España, mientras que en Barcelona grupos de manifestantes continuaron por las calles del centro y lanzaron pirotecnia contra los furgones de los Mossos d'Esquadra. Dieciocho personas fueron detenidas en la ciudad catalana en relación con estos disturbios, a las que se sumó la persona arrestada durante la madrugada.

El Ministerio del Interior, por su parte, informó de más de medio millar de incidencias relacionadas con la jornada de protestas hasta las 14.00 horas de este miércoles. Una cifra que no incluye los problemas registrados en Cataluña, donde se contabilizaron cerca de 400 —sin tener en cuenta los altercados tras la manifestación—, ni en País Vasco, donde ascendieron a 150. A los detenidos se sumaron los agentes que resultaron heridos durante la jornada. Según datos de la Ertzaintza, siete efectivos tuvieron que ser trasladados a centros médicos por las lesiones ocasionadas por el lanzamiento de objetos y otro tipo de agresiones. La Policía Nacional, por su parte, informó de un total de seis agentes afectados durante los disturbios.

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«Lo que ha pasado en Madrid —por los incidentes ocurridos en la EMT y en Mercamadrid— es un acto no solo absolutamente impresentable en un país democrático, sino que atenta contra los derechos fundamentales», criticó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. «Denunciamos la actitud policial que hemos vivido esta noche en algunas de zona de Madrid. Vamos a denunciar que los agentes hayan usado, de manera inédita, el gas pimienta. Vamos a pedir responsabilidades penales y de todo tipo», apuntó unos minutos más tarde Unai Sordo, secretario general de CC. OO. En este sentido, los sindicatos criticaron que varios de los manifestantes hubiesen resultado heridos mientras participaban en los piquetes informativos organizados a las puertas de distintos centros de trabajo.

El primero de los arrestos se producía apenas una hora después del comienzo de la huelga general. Fue en Mercamadrid, después de que uno de los manifestantes lanzara una valla contra los agentes de la Policía que trataban de controlar el piquete instalado en el recinto. La movilización, que según los sindicatos permitió en todo momento el acceso de los camiones cargados de comida a las instalaciones, derivó en cargas de la Policía Nacional y en el uso de gas pimienta. Trece personas tuvieron que ser atendidas por contusiones e irritación ocular. Unas horas después, con la capital recién amanecida, se registraban nuevos incidentes, esta vez en las cocheras de Carabanchel y de la Empresa Madrileña de Transportes.

Comercios vandalizados

La huelga, convocada para visibilizar la pérdida de poder adquisitivo y para exigir mejoras en el acceso a la vivienda, también dejó momentos de tensión en el centro de las ciudades. La Gran Vía madrileña quedó completamente paralizada como consecuencia de la manifestación que comenzó sobre las 12.00 horas. Gran parte de los comercios de la zona decidieron bajar sus persianas a medida que avanzaban los movilizados, que caminaban con sus brazos entrelazados formando una gran cadena. Otros establecimientos ya habían amanecido con los cristales tapiados con maderas. Una imagen similar a la que vivió la capital hace dos semanas durante la convocatoria de Blocus.

La protesta transcurrió durante gran parte del recorrido de manera pacífica. Se vivieron, no obstante, algunos momentos de tensión dos horas más tarde, cuando agentes de la Policía Nacional inmovilizaron a algunos manifestantes y volvieron a utilizar el gas pimienta empleado de madrugada. La actuación se saldó con la detención de dos personas y fue reprochada de inmediato por los presentes. «No se pega» y «vergüenza», comenzaron a gritar algunos de los manifestantes en respuesta a una intervención que tenía como objetivo replegarlos a ambos lados de la calle para restablecer el tráfico. "Están actuando de manera desproporcionada", aseguró el secretario general de UGT en este sentido horas más tarde de que se produjesen las cargas. Desde allí, la marcha se dirigió hasta el Congreso al grito de «Hoy no se consume, hoy no se trabaja», donde también fueron obligados a dispersarse.

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Numerosos incidentes

Más allá de la capital, también se registraron incidentes en distintos puntos del país. En Barcelona, veinte minutos después de que terminara la manifestación de la tarde, varios grupos continuaron caminando por las calles de la ciudad. En el cruce de Rambla Catalunya con Gran Vía se produjo el lanzamiento de pirotecnia contra varios furgones policiales, mientras prendían fuego en la entrada de algunos locales. Los Mossos d'Esquadra mantuvieron su presencia en la zona, encapsularon a un grupo de personas y, en algunos momentos, se produjeron cargas contra los encapuchados. Estos disturbios, según el primer balance policial, se saldó con la detención de 8 personas.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Disturbios en Barcelona al término de una marcha multitudinaria La Voz

Galicia, por su parte, vivió una jornada con numerosos piquetes, sobre todo en la ciudad de Vigo, la que mayor movilización vivió. En Pontevedra, un integrante de un piquete resultó herido leve después de ser atropellado por un vehículo en un polígono industrial. En Santiago, además, varios piquetes provocaron el cierre de facultades de la USC.

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Palma de Mallorca registró destrozos en algunos locales, además de increpaciones a personas que acudían por la mañana a sus puestos de trabajo. Varios establecimientos del centro amanecieron con pegamento y silicona en las persianas y las cerraduras, lo que impidió su apertura con normalidad. También en Canarias se organizaron piquetes que dificultaron el acceso a puertos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, así como a estaciones de guaguas y a Mercalaspalmas. Allí se registraron algunas cargas policiales, aunque la jornada transcurrió, según CC.OO., con normalidad y sin detenciones.

En Navarra, hubo cortes puntuales de tráfico en distintos puntos de Pamplona y ralentizaron la circulación en varias carreteras. Colocaron varios contenedores en la carretera para, posteriormente, prenderles fuego, obligando con ello a que interviniesen los Bomberos. Además, la Policía Nacional detuvo a una persona durante un piquete frente a una oficina de CaixaBank. En Castilla y León, por su parte, la principal incidencia se produjo en Zamora, donde dos personas fueron detenidas después de agredir a dos agentes de la Policía y causarles lesiones.

También se registraron cortes y bloqueos en Valladolid, donde los piquetes llegaron a cortar durante cerca de media hora la avenida de Zamora, mientras que la intervención policial permitió mantener la salida de los autobuses que cubrían los servicios mínimos.