El Gobierno aprueba 180 millones para ampliar el alquiler asequible en zonas tensionadas, 10,2 para Galicia

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

La principal preocupación de la ciudadanía, la vivienda, ocupa una semana más las agendas social y política. El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado luz verde a una nueva batería de medidas -distribuidas en dos decretos- con los que ampliar la oferta de vivienda asequible en alquiler. En concreto, ha destinado 180 millones de euros al impulso de vivienda barata en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado -en el caso de Galicia cuentan con dicha declaración A Coruña y Santiago-, además de consignar otros 45 millones más para la creación de alrededor de 2.000 plazas de alojamiento para universitarios en diferentes áreas del país. En total, ambos decretos supondran un desembolso de 225 millones de euros, según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que destacó que estas medidas dan continuidad a los cambios normativos que el Gobierno ya ha adoptado para hacer frente a la crisis que atraviesa el acceso a la vivienda.

Estos dos nuevos reales decretos-ley se suman así a los dos decretos Maricarmen, que esperan la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso para consolidar definitivamente su aplicación.

zonas tensionadas

Subvenciones para 317 municipios. El primero de los decretos, dotado con 180 millones de euros, regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado, como es el caso de Galicia. La ministra recordó que en España hay 317 municipios de cinco comunidades que cuentan con esta declaración, y que el reparto económico de las ayudas se ha hecho en función del volumen de hogares afectados por la crisis de precios del alquiler. Así, Cataluña, con 271 municipios con precios elevados y demanda desbocada, es el territorio que más cuantía recibirá: 119,4 millones de euros. Le siguen País Vasco (18 municipios y 31 millones), Navarra (21 territorios y 13,3 millones), Galicia (con A Coruña y Santiago y 10,2 millones) y Asturias (5 áreas y 5,9 millones).

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Promociones asequibles. Rodríguez señaló que el objetivo es que las comunidades autónomas pongan en marcha diferentes actuaciones con las que enfriar los altos precios, incrementando la oferta asequible. En total -dijo- 9,3 millones de personas se verán beneficiadas. Los Ejecutivos autonómicos deberán destinar los fondos asignados a la promoción o rehabilitación de viviendas de alquiler asequible o social, a la adquisición de suelo o a su desarrollo y urbanización para uso residencial. También podrán emplearlo en comprar vivienda para incorporarla al parque público, así como para la cobertura por impago de contratos de arrendamiento.

alojamientos universitarios

Siete universidades y 2.000 plazas. El segundo decreto, con un presupuesto de 45 millones, busca dar solución al problema con el que muchas familias se encuentran y que, en palabras de la titular de Vivienda, hace que jóvenes universitarios que van a estudiar a otras ciudades tengan que renunciar a la carrera escogida porque no pueden pagar dónde vivir. De este modo, el Gobierno destinará subvenciones directas para financiar alojamientos universitarios. En esta primera fase lo hará con siete universidades que ya tienen avanzados proyectos, con los que se crearán unas 2.000 plazas con las que no solo ampliar la oferta residencial para los estudiantes, sino también para personal docente o investigador, rebajando la presión que supone sobre el alquiler en las ciudades universitarias.

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En concreto, se subvencionarán iniciativas en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El reparto serán de 13,3 millones para la Universidad Autónoma de Madrid, 8,1 para la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete), 6,5 millones para la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), casi 6 para la Universidad de Burgos, 4,5 para la Universidad Jaime I de Castellón, otros 3,5 para la de Jaén y 2,9 millones para el Ayuntamiento de Lérida.