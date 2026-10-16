Cuerpo recalca que subir las pensiones con el IPC no depende de Feijoo: «Está en la ley, con el voto en contra del PP»

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo Javier Lizón | EFE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este viernes que la actualización de las pensiones conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC) «no se va a tocar», incluso si gobierna el PP, porque «está en la ley».

«Si hay un gobierno del Partido Popular en diciembre, en enero o cuando se forme, va a actualizar al IPC porque está en la ley. No porque quiera o no quiera el señor Feijoo. Y está en la ley porque nosotros lo pusimos, en contra del voto del Partido Popular», ha subrayado el responsable económico del Gobierno durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Cuerpo ha recordado que el día 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales, se publica el dato adelantado de inflación del mes de noviembre, que es el que sirve ya para conocer cuál será la cifra de actualización de las pensiones para el 2027 (se emplea la media del IPC entre diciembre del 2025 y noviembre del 2026). «Una vez conocido el dato, nosotros iniciaremos el proceso para, si es posible, antes de final de año, tener ya el real decreto ley de actualización de las pensiones, para dar un elemento adicional de certidumbre a los pensionistas», ha asegurado.

El titular de Economía ha instado a los partidos que consideran que la sostenibilidad de las pensiones y de la deuda pública no está garantizada a que lo demuestren y se posicionen en contra de lo que están diciendo los mercados financieros, las agencias de rating y cualquier analista.

Para Cuerpo, el mensaje alarmista lanzado por miembros de partidos como el PP y Vox en los últimos días conlleva que, en caso de que gobiernen, llevarán a cabo reformas. «¿Qué reformas? ¿Qué es lo que está detrás de este tipo de mensaje?», se ha preguntado el vicepresidente. «Hay que ser prudente y responsable con el tipo de mensaje alarmista que se lanza. La sostenibilidad de las pensiones está garantizada y la sostenibilidad de nuestra deuda pública, también», ha recalcado.

Lamenta no haber podido presentar Presupuestos

Preguntado por la incapacidad del Gobierno para sacar en esta legislatura unas nuevas cuentas públicas, el titular de Economía ha lamentado no haber podido presentar los Presupuestos, especialmente los del 2027, ya que van a ser relevantes e importantes porque son los primeros después del Plan de Recuperación —que finaliza su despliegue en el 2026—.

En cualquier caso, el ministro ha destacado que esta situación de presupuestos prorrogados no ha impedido que se realice ninguna de las inversiones previstas, ni siquiera las del Plan de Recuperación, ni tampoco las reformas que se han podido sacar adelante. «De hecho, en los números y en las cifras del desempeño de la economía española, se puede ver perfectamente que no ha supuesto ninguna rémora», ha defendido.

Cuerpo espera, en cualquier caso, que la presentación de los Presupuestos del 2027 pueda ser una de las primeras acciones que haga el nuevo Gobierno. «Creo que será importante, de inicio de legislatura, poder reflejar cuáles son las grandes prioridades también en presupuestos, es decir, en dinero», ha concluido.