Los créditos públicos de hasta 50.000 euros para la entrada del piso movilizarán 10.000 millones
MADRID / LA VOZ
ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores
Es una de las novedades de los decretos del Gobierno para evitar los desahucios y cercar la especulación en los alquileres08 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cambios mínimos, pero los suficientes como para justificar el segundo intento de aprobar los dos decretos Maricarmen con los que el Gobierno ha convertido el problema del alquiler de vivienda en ariete electoral. Aunque Pedro