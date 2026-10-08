Los créditos públicos de hasta 50.000 euros para la entrada del piso movilizarán 10.000 millones

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores

Acampada en la Puerta del Sol de Madrid por la vivienda digna.
Acampada en la Puerta del Sol de Madrid por la vivienda digna. P. Medina

Es una de las novedades de los decretos del Gobierno para evitar los desahucios y cercar la especulación en los alquileres

08 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cambios mínimos, pero los suficientes como para justificar el segundo intento de aprobar los dos decretos Maricarmen con los que el Gobierno ha convertido el problema del alquiler de vivienda en ariete electoral. Aunque Pedro

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete