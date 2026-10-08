Los alquileres que se revisen subirán un 60 % menos que si se actualizasen con el IPC

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores

Manifestación por la vivienda en las calles de A Coruña
Manifestación por la vivienda en las calles de A Coruña Eduardo Pérez

El cambio de legislación obligará a los caseros de viviendas turísticas a presentar la liquidación trimestral del IVA

09 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La entrada en vigor este jueves del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre —el segundo intento de Gobierno de sacar adelante los bautizados como decretos Maricarmen, por la fallecida octogenaria cuyo desahucio provocó la movilización

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