Vota y opina: ¿Crees que hay motivos para la huelga general?

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Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema «Hacia la huelga general» durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid
Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema «Hacia la huelga general» durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid Ananda Manjón | EUROPAPRESS

CC.OO. y UGT convocaron el paro este lunes en plena precampaña tras el adelanto electoral, que la patronal entiende «inadmisible»

06 oct 2026 . Actualizado a las 16:24 h.

Si CC.OO. y UGT convocaron una huelga general el mismo día del anuncio del adelanto electoral, la patronal ha reaccionado a la misma tan solo un día después. CEOE y Cepyme lanzaron a primera hora de la mañana de este martes un comunicado conjunto en el que manifiestan su malestar por un paro que entienden «inadmisible» y sobre el que ponen en duda su «encaje jurídico». Acusan a los dos sindicatos de «trasladar a las empresas el coste de una medida de presión que señala al Gobierno» y se plantean emprender acciones legales. Las agrupaciones sindicales convocaron esta movilización —sin aún fecha oficial— con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna.

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