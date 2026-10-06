La patronal carga contra una huelga general «inadmisible» y pone en duda su «encaje jurídico»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el pasado fin de semana en el Foro La Toja Elena Fernández | EUROPAPRESS

Ya había advertido antes de anunciarla que convocar una huelga general por la crisis de la vivienda era «ilegal», y la patronal ha reaccionado rápido y con contundencia al paro de 24 horas que avanzaron ayer CC. OO. y UGT. La tachan de «inadmisible» y «difícilmente justificable» y ponen en duda su «encaje jurídico», ya que consideran que busca «trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno» y, por tanto, se construye en base a unas reivindicaciones que «no son de naturaleza laboral».

CEOE y Cepyme lanzaron a primera hora de esta mañana un comunicado conjunto en el que manifiestan claramente su malestar por la huelga general convocada por CC. OO. y UGT, que ceden así a la petición del Sindicato de Inquilinas, que no tiene capacidad legal para convocar un paro general. «Supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda», advierten las organizaciones empresariales, que aseguran que «la responsabilidad y competencia» de estas cuestiones son de la Administración y, por tanto, «quedan al margen de la gestión empresarial». Dicho de otro modo, «las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral», sentencian.

Por este motivo, CEOE y Cepyme consideran «inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión». Además, avisan de que, ante la celebración de elecciones generales fijada para el próximo 29 de noviembre, resulta «difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática».

Dudas sobre su encaje jurídico

Con todos estos argumentos, los empresarios dudan de la legalidad de esta huelga general, la primera en catorce años, y dejan entrever que, una vez se conozcan todos los detalles de su organización -puesto que no se sabe la fecha exacta ni sus objetivos concretos-, se plantearán tomar acciones legales en aras a «defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas».

Más contundente incluso que el comunicado se mostró el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien denunció que el problema de la vivienda existe desde «hace mucho tiempo» y, pese a que el Gobierno lleva ya ocho años en el poder, «nadie tiene ninguna culpa o responsabilidad sobre lo que había que haber trabajado durante todos estos años» y, una vez más, «la culpa vuelve a ser de los empresarios», pese a que los motivos de esta huelga «clarísimamente» no son laborales. «Han tenido que buscar el encaje para ver dónde meten lo laboral [porque la ley dice que solo tiene sentido cuando media un conflicto laboral], porque todos sabemos que no es un tema laboral», defendió en unas declaraciones realizadas en Onda Cero.