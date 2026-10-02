Prorrogar y subir el alquiler vuelve a quedar en manos de casero e inquilino
MADRID / LA VOZ
ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores
La caída de los decretos anula cambios profundos, pero efímeros, como la prolongación indefinida de los contratos o la suspensión de los desahucios02 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Nuevo Déjà vu para el Gobierno. Ya ocurrió el pasado 28 de abril y también con la vivienda como protagonista. Entonces el Congreso rechazó convalidar el decreto ley con el que se pretendía establecer una