Prorrogar y subir el alquiler vuelve a quedar en manos de casero e inquilino

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores

Manifestantes acercándose al Congreso, donde se celebraba el pleno extraordinario en el que se derogaron los decretos de vivienda.
Manifestantes acercándose al Congreso, donde se celebraba el pleno extraordinario en el que se derogaron los decretos de vivienda. Violeta Santos Moura | REUTERS

La caída de los decretos anula cambios profundos, pero efímeros, como la prolongación indefinida de los contratos o la suspensión de los desahucios

02 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Nuevo Déjà vu para el Gobierno. Ya ocurrió el pasado 28 de abril y también con la vivienda como protagonista. Entonces el Congreso rechazó convalidar el decreto ley con el que se pretendía establecer una

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