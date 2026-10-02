Prorrogar y subir el alquiler vuelve a quedar en manos de casero e inquilino

Manifestantes acercándose al Congreso, donde se celebraba el pleno extraordinario en el que se derogaron los decretos de vivienda. Violeta Santos Moura | REUTERS

Nuevo Déjà vu para el Gobierno. Ya ocurrió el pasado 28 de abril y también con la vivienda como protagonista. Entonces el Congreso rechazó convalidar el decreto ley con el que se pretendía establecer una