La renovación automática del alquiler solo estará en vigor unas horas

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

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La acampada en protesta por la situación de la vivienda se ha extendido a la Praza do Obradoiro, como muestra la imagen
La acampada en protesta por la situación de la vivienda se ha extendido a la Praza do Obradoiro, como muestra la imagen XOAN A. SOLER

El decreto establece que, de no prorrogársele el contrato, el inquilino mantendría su derecho a compensación aunque el casero vendiese el piso

01 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Ocho páginas frente a 96. El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —la segunda de las dos entregas en las que el Gobierno troceó los cambios normativos para calmar las protestas

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