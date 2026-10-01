La renovación automática del alquiler solo estará en vigor unas horas
MADRID / LA VOZ
ECONOMÍA · Exclusivo suscriptores
El decreto establece que, de no prorrogársele el contrato, el inquilino mantendría su derecho a compensación aunque el casero vendiese el piso01 oct 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Ocho páginas frente a 96. El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —la segunda de las dos entregas en las que el Gobierno troceó los cambios normativos para calmar las protestas