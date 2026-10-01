La renovación automática del alquiler solo estará en vigor unas horas

La acampada en protesta por la situación de la vivienda se ha extendido a la Praza do Obradoiro, como muestra la imagen XOAN A. SOLER

Ocho páginas frente a 96. El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —la segunda de las dos entregas en las que el Gobierno troceó los cambios normativos para calmar las protestas