El decreto obliga a las comunidades a pagar la renta si no dan otra casa al desahuciado

Algunos de los manifestantes acampados en la Puerta del Sol de Madrid Violeta Santos Moura | REUTERS

El primero de los dos decretos con los que el Gobierno pretende rebajar la tensión actual del mercado del alquiler, transformada en una presión social visible por el desahucio de Maricarmen, se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya había advertido la víspera, durante la rueda de prensa en la que avanzó sus líneas generales, que la normativa —pendiente de votación mañana en el Congreso, lo que determinará su entrada o no en vigor— era muy densa. A continuación se detalla la letra pequeña de las principales novedades regulatorias que incluye el decreto publicado ayer (el otro verá la luz hoy) en su casi centenar de páginas:

Desahucios

Prohibidos hasta el 2030. El desalojo de la octogenaria madrileña ha sido la espoleta de la aprobación exprés por parte del Gobierno de cambios normativos (pendientes aún de refrendo parlamentario), y precisamente en los desahucios, concentra parte de las novedades el decreto. De aprobarse finalmente en el Congreso, no solo los prohibirá hasta el 31 de diciembre del 2030, sino que reforzaría la protección de los inquilinos vulnerables que carecen de alternativa habitacional. Así, si quien insta el desahucio es un fondo buitre (entidad con o sin personalidad jurídica que gestiona las viviendas adquiridas solo para maximizar su rentabilidad, obviando su función social), el tribunal estaría obligado a suspenderlo incluso aunque haya sentencia.

En el supuesto de que el casero sea un pequeño propietario y no un gran tenedor, es decir, que no sea dueño de más de diez viviendas, la norma impone una «enervación extraordinaria». Es un proceso que permite detener un desahucio cuando se abonan o se consignan las cantidades que se deben de alquiler, permitiendo que el contrato siga vigente. De este modo, el decreto plantea que las comunidades autónomas, si no le ofrecen al inquilino una alternativa donde vivir, estén obligadas a pagar su deuda, con lo que finalizaría el proceso judicial de desahucio y el contrato de arrendamiento se mantendría vigente. Tendrán un plazo máximo e improrrogable de dos meses para hacerlo. «Transcurridos los dos meses sin actuación autonómica, no hay lugar al lanzamiento [se impide el desahucio] y la administración pública competente queda subrogada automáticamente en la posición deudora del inquilino, manteniéndose el contrato de alquiler mientras persista la situación de vulnerabilidad», señala el texto, que también recoge que el Estado abonará después a las comunidades los gastos derivados de la referida obligación, «excepto los intereses de demora que puedan generarse por el cumplimiento tardío de la comunidad autónoma».

El decreto destaca que así «España no solo cumple con los pronunciamientos de la ONU, sino que establece una medida de justicia social [...] proporcionada jurídicamente en la relación entre residentes en la vivienda y propietarios».

Fondos buitre

Limitar sus compras. Aunque lo que el Gobierno anunció es que se prohibirían hasta el 31 de diciembre del 2028 las compras de vivienda por parte de los fondos buitre (meramente especulativos), el decreto lo matiza. Lo que no se permitirá —de resultar finalmente aprobada la norma mañana en el Congreso— es la adquisición de inmuebles a un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado.

Habrá excepciones a dicho porcentaje. Concretamente cuando la compra sea de vivienda habitual a precio asequible o social durante un período mínimo de cinco años, para personas que precisen atención sociosanitaria, colectivos vulnerables, víctimas de violencia de género y también para determinados organismos y empresas del sector público —como es el caso de Casa 47—, destinados a promover y gestionar vivienda social o asequible.

Prórroga extraordinaria

Dos años más sin subidas. En el caso de los inquilinos que tengan un contrato que venza antes del 31 de diciembre del 2028, la propuesta que el Gobierno introduce en la disposición adicional quinta del texto es que puedan solicitar una prórroga de hasta dos años (uno ampliable a otro más), sin que el propietario pueda subir la renta. Para ello deberá estar al corriente de pago y no haberse retrasado nunca al menos en los ocho meses previos a la petición. La obligación de la prórroga quedaría sin efecto en el caso de que el casero necesitase la vivienda para sí o para un familiar directo, tal y como ya recoge la normativa sobre las posibles suspensiones del contrato.

Además de la prórroga extraordinaria, el texto legal modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), para introducir una «prórroga tácita», consistente en la renovación automática del contrato tras su vencimiento: a los cinco años, si el casero es un particular, y a los siete si es una empresa. De no querer renovar, el propietario tendría que avisar con un margen mínimo de cuatro meses y el inquilino con la mitad. La renovación automática sería anual hasta un máximo de tres años.

Tope a las subidas

Del 0 al 2 %. Para los contratos en vigor cuya actualización anual corresponda entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre del 2027, el texto señala que si la renta es superior al límite máximo del sistema de índices de precios de referencia, no podrá incrementársele el alquiler. En los casos en los que no supere el índice, la subida será la pactada entre las partes y, en ausencia de tal pacto, no podrá sobrepasar el 2 %.

Bonificaciones fiscales

Para caseros e inquilinos. El texto publicado en el BOE recoge una deducción del 10 % en el IRPF por alquiler de vivienda habitual a los inquilinos cuya base imponible sea inferior a 33.007,20 euros anuales. Para bases imponibles de hasta 23.007,20 euros al año, la base máxima deducible es de 11.630 euros anuales, mientras que para las comprendidas entre los 23.007,20 y los 33.007,20, el límite decrece progresivamente. Se suma también un requisito patrimonial, ya que ni el inquilino ni los miembros de la unidad familiar pueden ser propietarios de otra vivienda a menos de 50 kilómetros durante más de la mitad del período impositivo.

De aprobarse finamente el decreto, también incluye rebajas fiscales para los caseros. Así, a aquellos que no suban la renta respecto al contrato anterior se les aplica una reducción del 50 % sobre el rendimiento neto positivo, mientras que se establece una gradación para incentivar la bajada de los alquileres. De este modo, la reducción podría llegar al 100 % para quienes ofrezcan un nuevo contrato con una rebaja superior al 5 %, mientras que si sube el alquiler, las reducciones se gradúan entre el 40 y el 15 % según el porcentaje que haya encarecido el arrendamiento (del 5 % a más del 20 %), en línea con lo que ya recogía la Ley de Vivienda del 2023.

Subida a las socimi

Gravamen especial del 25 %. Las novedades regulatorias diseñadas por el Gobierno también se extienden a la fiscalidad de las socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), ya que se les aplicaría un gravamen especial del 25 % (actualmente es el 15 %) sobre los beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial o turístico. El objetivo es que reorienten sus inversiones hacia la promoción de vivienda asequible, por lo que, en función del volumen de inmuebles que destinen a alquiler barato en lugar de al especulativo, el gravamen se reduciría hasta el 50 % si más del 80 % del parque se destina a alquiler asequible. La bonificación sería del 100 % si, además, se reinvierte en vivienda asequible en tres años.

Segundo decreto

Renovación automática del alquiler. La falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante mañana en el Congreso las medidas del Gobierno en materia de vivienda explican que del Consejo de Ministros salieran dos en lugar de un solo decreto. El segundo, que incluye las medidas más duras, como la renovación automática de los alquileres, defendidas por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, también ha retrasado su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado hasta hoy, dado que se teme que finalmente no reciba la convalidación del Congreso.

Así, a falta de conocer la letra pequeña, según adelantó la cadena SER, recoge la renovación automática por otros 5 años cuando venzan los 5 de vigencia del contrato. En caso de no querer, el propietario tendrá que avisar con medio año de antelación a su inquilino e indemnizarlo con una cantidad equivalente a 12 meses de alquiler de una vivienda parecida, a no ser que el casero necesite esa vivienda para sí mismo o para un familiar directo.

Las zonas tensionadas podrán rebajar a la mitad el umbral de gran propietario: de 10 a 5 pisos

Las zonas de mercado residencial tensionado, que en Galicia únicamente están declaradas en A Coruña y Santiago, son otro de los ejes principales del primer decreto publicado por el Ejecutivo. Cabe recordar que se consideran zonas tensionadas aquellas con un alto precio del alquiler y con una demanda muy superior a la oferta disponible, de modo que el objetivo de la norma es doble: contener los precios y, a la vez, atraer más oferta al mercado.

En lo que respecta al límite de renta, en los nuevos contratos de alquiler establece como regla general que la pactada al inicio no podrá superar la última renta vigente en los últimos cinco años (tras aplicar la cláusula de actualización anual) y se prohíbe repercutir nuevos gastos o cuotas que no estuvieran fijados en el contrato anterior.

Para el caso de los grandes tenedores o en viviendas sin contrato previo, la renta estará limitada por el precio máximo que determine el sistema de índices de precios de referencia. También hay límites al alquiler de habitaciones y para los alquileres temporales. En los primeros, la suma de las rentas de los contratos parciales simultáneos tendrá que respetar los topes máximos de renta aplicables a la vivienda completa, y se establecen garantías específicas y topes de actualización de precios (vinculados al IRAV, Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda) para evitar que estas fórmulas de alquiler temporal o por habitaciones se empleen para eludir la regulación de contención de precios de las zonas tensionadas.

De ver finalmente la luz, el decreto también permitiría que en las zonas tensionadas las comunidades autónomas redujesen a la mitad el número máximo de viviendas para ser considerado un gran propietario. De este modo, las faculta a rebajarlas desde las 10 que se aplican con carácter general (o más de 1.500 metros cuadrados construidos), a 5 o más inmuebles residenciales ubicados en el área.

En lo que respecta a los incentivos fiscales en el IRPF aplicables a los arrendadores, para propietarios que no sean grandes tenedores y pongan viviendas en alquiler en zonas tensionadas, se aplica una reducción del 90 % sobre el rendimiento neto positivo, que sube al 95 % si, además, se arrienda a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Si las deducciones tributarias son la zanahoria con la que espolear al interés de los propietarios por sacar sus viviendas al mercado del alquiler, las penalizaciones son el palo. Y las hay.

En concreto, a través del impuesto de bienes inmuebles (IBI), ya que en las zonas tensionadas los ayuntamientos podrán aplicar recargos en el IBI de hasta el 50 % para las viviendas que lleven más de dos años vacías sin una causa que lo justifique. En el caso de grandes tenedores, el recargo puede escalar al 100 % y si esa desocupación supera los tres años, el gravamen podría llegar al 150 %.

Lo mismo ocurrirá en el caso de los pisos de uso turístico, ya que el Gobierno propone que los ayuntamientos los penalizarle con recargos del IBI de entre el 50 % y el 150 %.

La clave de la protección reforzada: ¿Qué se considera familia vulnerable?

El Real Decreto-Ley 26/2026 refuerza la protección a los inquilinos vulnerables. ¿Qué familias tienen esa consideración? Las que presentan precariedad económica y social, algo que debe acreditarse a través de un informe de los servicios sociales competentes.

Se evalúa el nivel de ingresos de la unidad familiar, además de circunstancias agravantes (presencia de menores, dependientes, con discapacidad o víctimas de violencia). El decreto remite a la definición de vulnerabilidad económica de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que para este año fija las cuantías de renta de referencia entre los 733,91 euros brutos al mes para un adulto y los casi 1.400 (16.726 euros al año) para un adulto y tres menores.