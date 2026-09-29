Las claves de los decretos de vivienda: coto a los fondos buitre y prórrogas automáticas del alquiler

Anuncios de viviendas en venta y alquiler en una inmobiliaria de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

La negociación del contenido del decreto de vivienda -finalmente desdoblado en dos- y que se someterá a la convalidación urgente del Congreso el viernes, ha sido tan intensa y hasta el último segundo, que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, admitió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no podía dar aún respuesta sobre algunos detalles porque no tenía el texto definitivo de la norma, que prometió remitir a los medios en unas horas. Poner en valor el alcance de las medidas adoptadas para evitar que vuelvan a producirse desahucios como el protagonizado por la octogenaria Maricarmen —gracias a la presión social de los últimos días—, llevó a los socios del Gobierno a la insólita situación de incluso dar dos ruedas de prensa paralelas para desgranar el contenido de los decretos.

Y es que mientras que la ministra de Vivienda comparecía en el Palacio de La Moncloa, como es habitual tras un Consejo de Ministros, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, acompañado por los titulares de las otras cuatro carteras ministeriales de Sumar, lo hicieron en la sede del Ministerio de Trabajo, el feudo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras un enorme fondo azul en el que se podía leer: «Artículo 47: Por el derecho a la vivienda». Eso sí, tanto la mitad socialista como de Sumar del Ejecutivo presionaron a los partidos políticos, especialmente al PP y a Junts, para que apoyen la nueva regulación de vivienda, apelando a que dar respuesta al grave problema que supone en la actualidad es un clamor social que comparte toda la ciudadanía, indedependientemente de su ideología.

A continuación se detallan las principales medidas que incluye el decreto bautizado oficiosamente como Maricarmen, al que se suma otro segundo decreto centrado específicamente en garantizar la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler -con alguna salvedad-, «para reforzar su estabilidad», según apuntó la ministra:

Leer más: Vota y opina: ¿Te parecen adecuadas las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno?

desahucios

Se amplía la protección hasta el 2030. El nuevo texto legal amplía hasta el 31 de diciembre del 2030 el período en el que estará en vigor el escudo social que impedía los desahucios de los inquilinos vulnerables. Pilar Rodríguez calificó de «fracaso colectivo» el dramático desalojo vivido por Maricarmen y confió en que esta medida profundiza en la consideración de la vivienda como «un bien con una función social», por lo que es deber de las administraciones públicas defenderlo.

Fondos buitre

Coto a las compras especulativas. Aunque admitió que, en puridad, Urbagestión, la firma propietaria de la vivienda en la que residía la octogenaria desahuciada en Madrid, no era un fondo buitre, la ministra de Vivienda insistió en que era una «pyme buitre, muy carroñera», y defendió la necesidad de preservar la compra de inmuebles con fines especulativos, que el Gobierno entiende que socavan la función social de la vivienda. De este modo, el decreto recoge que se identificará a los fondos buitre y hasta el 2028 se les impedirá comprar únicamente con la vista puesta en la rentabilidad inmediata. «Nuestra ambición no es ponerle palos en las ruedas a las empresas, pero no queremos que tengan prácticas especulativas. Se trata de orientar que la inversión vaya dirigida a la vivienda pública y asequible», abundó, para añadir que se ha bajado el IVA al tipo superreducido del 4 % para la vivienda pública y protegida.

Leer más: La ley de vivienda no ha evitado la subida de alquileres que quería combatir

PISOS TURÍSTICOS

IVA del 10 %. Para escapar del endurecimiento de las normas sobre el arrendamiento (en las zonas declaradas tensionadas) y como vía para evitar que los inquilinos se perpetúen sin pagar —lo que se ha bautizado como inquiocupación—, muchos propietarios han optado en los últimos años por derivar sus viviendas al alquiler turístico, reduciendo la oferta de residencia habitual. Así, tal y como ya se había anunciado, el Gobierno aplicará un IVA del 10 % a los pisos turísticos. Rodríguez aprovechó para hacer un llamamiento a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, para que regulen y cierren los inmuebles que se estén empleando ilegalmente como alojamientos turísticos.

de temporada y habitaciones

Control del fraude. Otras fórmulas emergentes de alquiler de vivienda son el de temporada (inferior a un año) y por habitaciones, y el decreto incorpora medidas para evitar el fraude, ya que —como en el caso de los pisos de uso turistico— suelen encubrir modos de escapar de la limitación de la subida de la renta que fija la Ley de Vivienda para el alquiler residencial habitual.

Bonificaciones fiscales

Aliviar la carga del alquiler y premiar a los caseros. Se incluyen bonificaciones fiscales a los propietarios de viviendas de alquiler que no quieran especular y reduzcan a sus inquilinos el peso que sobre sus ingresos supone el pago de la renta, arrendando por debajo del precio de mercado. Está pensado para hogares con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales y, según la ministra, esta deducción llegaría a equivaler a una mensualidad y beneficiaría a casi 1,6 millones de familias.

Préstamo para la entrada

Interés del 0 % y hasta 50.000 euros. Bautizado como «Tu casa», el Gobierno ha introducido una vía para financiar la entrada de la primera vivienda. Será un préstamo a tipo 0 % y por el importe del 20 % de la cuantía total —hasta un máximo de 50.000 euros—, que es el equivalente a la entrada de la vivienda, que no financian los bancos. Así, será el ICO el que asuma esa financiación.

Congelar las subidas

Un alza del 0 % por encima del índice de Vivienda. Además de una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler en vigor que concluyan antes del 31 de diciembre del 2028, la nueva norma también congela la actualización de la renta, de modo que no podrá incrementarse por encima del índice establecido.

renovación automática

Estabilidad en los contratos. El Gobierno ha desgajado en un segundo decreto la prórroga automática de los contratos de arrendamiento. Así, aunque se mantienen salvaguardas para determinadas circunstancias -como que el propietario necesite la casa para sí o su familia-, el inmueble se mantendrá alquilado a largo plazo, dando estabilidad al inquilino. La fórmula se inspira, según explicó la ministra Rodríguez, en otros modelos de Europa y en el propio sistema público de la recién creada Casa 47, cuyos contratos de alquiler pueden extenderse hasta 75 años: «Se trata de ir cambiando el modelo, para que vivir de alquiler no sea vivir de segunda ni en vilo, sino vivir tranquilo».