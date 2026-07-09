El juez sienta en el banquillo al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas por los encargos a Villarejo

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El expresidente del BBVA, Francisco González, en una imagen de archivo
El expresidente del BBVA, Francisco González, en una imagen de archivo Miguel Toña | EFE

En el caso de González, el juez lo manda a juicio por cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental

09 jul 2026 . Actualizado a las 15:12 h.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al BBVA como entidad jurídica, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales,

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