Cuerpo anuncia que presentará el cuadro macro de los Presupuestos el próximo 23 de junio

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este martes a su llegada a una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Continúa avanzando la carrera hacia la confección de los Presupuestos Generales del Estados de 2027. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles en la sesión de control del Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los PGE de 2027 el próximo martes 23 de junio. «Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado presentando el cuadro macro el día 23 de junio», confirmó el ministro durante su turno ante la Cámara Baja. Con este anuncio, el Ejecutivo da un paso más en la carrera por confeccionar unos nuevos presupuestos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su intención de presentar Presupuestos para el año que viene la semana pasada. La orden ministerial de Hacienda, el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto, se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ahora el Gobierno tendrá que presentar el techo de gasto y las previsiones macroeconómicas para los próximos tres años, en un contexto geopolítico incierto marcado por el conflicto en Oriente Medio. A finales de abril, el Ejecutivo aprobó el Informe de Progreso Anual, que mandó a la Comisión Europea, donde advertía de que la guerra en Irán podría restar hasta cuatro décimas de la previsión de crecimiento del PIB, fijado en un 2,2 %. Aunque, por el momento, el departamento que dirige Cuerpo decidió mantener esa previsión.

Una vez presentado el cuadro, el siguiente paso de la tramitación de las cuentas públicas será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Intentos frustrados

Esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Después del verano, se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027. Este nuevo intento de aprobar presupuestos también se prevé plagado de piedras en el camino. De hecho, de prosperar, los de 2027 serían los primeros de la legislatura después de que se hayan ido prorrogando cada año los de 2023. No obstante, las cuentas públicas para 2026 ya quedaron frustradas por falta de apoyo parlamentario, que tumbó la senda de déficit 2026-2028 hasta en dos ocasiones, y todo parece indicar que el Gobierno volverá a acusar esa escasez de respaldo en la Cámara Baja.

En una comparecencia la semana pasada, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que la vivienda sería «una prioridad absoluta» en los nuevos presupuestos, de manera que se impulsará «el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda» en toda la historia democrática del país.

Así, uno de los objetivos más importantes de los PGE de 2027 será «garantizar el acceso a la vivienda mediante el incremento de la oferta de inmuebles a precios asequibles, previniendo situaciones de tensión en el mercado del alquiler», según reza el texto publicado en el BOE el pasado viernes.

Cruce de reproches con la oposición

Más allá del anuncio, el vicepresidente se enfrentó a una oleada de preguntas de la oposición por la situación económica y fiscal que viven las familias y las empresas españolas. Para el diputado popular José Vicente Marí Bosó, el problema de la vivienda y el mayor coste de la vida «han roto el puente entre crecimiento económico y bienestar social». Asimismo, el diputado balear del PP denunció que, por culpa del Gobierno, España tiene una economía «de salarios bajos, productividad estancada y de precariedad intervenida hasta la extenuación».

Cuerpo, en su respuesta, hizo referencia al «diagnóstico unánime» de diferentes organismos como la Comisión Europea, la OCDE o el FMI, que sitúan a la economía española como líder en crecimiento del PIB entre las grandes economías europeas. En concreto, la OCDE espera que España crezca un 2,2 % en 2026, mostrando una mayor «resiliencia» al conflicto en Oriente Medio. El FMI, por su parte, espera que la economía española crezca un 2,1% este año.