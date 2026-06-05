El Gobierno empieza a tramitar los Presupuestos del 2027: los ministerios tienen tres semanas para presentar sus planes de gasto

El ministro de Hacienda, Arcadi España J.J.Guillen | EFE

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la orden ministerial para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2027, dando así el pistoletazo de salida a la tramitación de las cuentas públicas del próximo ejercicio. Se cumple así el anuncio que realizó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó la publicación de esta orden ministerial a lo largo de esta semana. Ayer, el ministro de Hacienda, Arcadi España, especificó que la orden se publicaría en el BOE de este viernes, como así ha sido.

Esta orden es el instrumento interno para que los distintos ministerios empiecen su interacción con Hacienda de cara a la elaboración de las nuevas cuentas públicas. En el texto de la orden figura que deberán remitir sus propuestas de gasto y para el articulado del anteproyecto antes del 29 de junio a la Dirección General de Presupuestos.

El plan anunciado por el presidente del Gobierno es actualizar el cuadro macroeconómico, que debería votarse antes del parón estival, informar a los grupos parlamentarios de las líneas generales del proyecto de presupuestos y presentarlo en el segundo semestre del año. La Constitución establece que deben presentarse antes del 30 de septiembre. En este sentido, el ministro España ha señalado que a lo largo de este mes se actualizará el cuadro macroeconómico para poder llevar al Congreso unas cuentas «que nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias».

Previamente a la presentación de los Presupuestos del 2027, que de salir adelante serían los primeros de esta legislatura, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros el conocido como techo de gasto y los objetivos de estabilidad y deuda. El año pasado, en su intento de hacer unas cuentas públicas a las que finalmente ha renunciado para aprobar las del 2027, el Gobierno no logró el apoyo del Congreso a la senda de déficit 2026-2028, que fue tumbada dos veces.

Unas cuentas públicas «profundamente sociales»

El titular de Hacienda avanzó ayer que los Presupuestos del 2027 serán «profundamente sociales», con el objetivo de proteger a la mayoría social de este país. España aseveró que en este proyecto de cuentas públicas la vivienda será una «prioridad absoluta», de manera que se va a impulsar «el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda» en toda la historia democrática del país.

En concreto, el Ejecutivo se marca como objetivo prioritario facilitar el acceso a una vivienda digna a través del incremento de la oferta de inmuebles a precios asequibles y la ampliación del parque público de alquiler social, con el fin de contener las tensiones del mercado y apoyar de forma directa a jóvenes y colectivos vulnerables.

Al mismo tiempo, aseguró que continuará el ajuste de las cuentas públicas, para culminar la legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB, y que se reformará el sistema de financiación autonómica para cerrar un proceso de «justicia territorial». «En definitiva, vamos a presentar unos Presupuestos más ambiciosos que nunca: más sociales, más justos y más responsables. Unos Presupuestos pensados para consolidar el crecimiento, repartirlo mejor y construir un país más cohesionado», remachó.

Objetivos de las cuentas del año que viene

En el texto de la orden, el Gobierno señala que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 seguirán orientados a promover un crecimiento «sostenible, equilibrado e integrador, impulsando la modernización y el fortalecimiento de la competitividad económica» en un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica derivada de la guerra en Irán. A pesar de este contexto adverso y del fuerte impacto sobre los mercados energéticos globales, los PGE buscarán consolidar la transformación estructural de la economía mediante el impulso a la innovación, la digitalización y la transición ecológica, tras la finalización del Plan de Recuperación en 2026.

El Ejecutivo destaca en el texto de la orden la resiliencia del tejido productivo, proyectando mantener una senda de estabilidad presupuestaria y un crecimiento sostenido apoyado en cifras «históricas» de empleo. Las cuentas públicas priorizarán el fortalecimiento y la sostenibilidad del Estado de bienestar para blindar la cohesión social. A tal efecto, la orden ministerial subraya el compromiso con la preservación del poder adquisitivo de las pensiones y la garantía de su equidad intergeneracional.

Asimismo, se prevé un notable refuerzo presupuestario destinado a salvaguardar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud, con una inversión focalizada en potenciar la atención primaria en todo el territorio, ampliar la cartera de servicios públicos y modernizar los equipamientos sanitarios mediante la innovación tecnológica.

De forma paralela, afirma que se implementará un enfoque integral para la juventud que promueva su inserción laboral en empleos de calidad, potencie su educación pública y atienda a aspectos clave como la salud mental y la reducción de la desigualdad.

Asimismo, las directrices presupuestarias otorgarán un papel fundamental a la promoción de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como a la no discriminación del colectivo LGTBI+ en todas las esferas públicas y privadas. Dentro de esta partida, se dará especial relevancia a la reducción de las brechas de género en el ámbito laboral y salarial, además de blindar la financiación para la prevención y erradicación de la violencia machista mediante la ampliación de juzgados especializados y Unidades de Valoración Forense en todo el Estado.

En materia laboral, las inversiones se dirigirán a combatir el paro estructural, consolidar la contratación indefinida y favorecer la recualificación profesional continua de los trabajadores frente a los nuevos retos productivos.

Finalmente, el diseño de los presupuestos ratifica el compromiso de España con una transición ecológica justa y la descarbonización de la economía a través de una política industrial verde. Así, se contempla un fuerte despliegue en energías renovables para incrementar la autonomía estratégica del país, reforzando a su vez los mecanismos de prevención y respuesta frente a incendios forestales y eventos climáticos extremos.

Para sustentar este nuevo modelo de crecimiento, se priorizará la inversión pública y privada en ciencia e I+D+i, el despliegue «ético y humanista» de la Inteligencia Artificial y la modernización de redes de transporte e infraestructuras «resilientes y seguras».

«En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado para 2027 mantendrán la línea de actuación del Gobierno para hacer frente a los desafíos actuales y futuros de las sociedades avanzadas, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, fomentando la prosperidad y la competitividad económica, reforzando el Estado de Bienestar y preservando el compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos asumidos», subraya en el texto.

En la actualidad, los Presupuestos vigentes son los del 2023, que se han venido prorrogando de forma automática año tras año ante la ausencia de un nuevo proyecto por diferentes coyunturas como el contexto internacional o las dificultades en el Parlamento para que salgan adelante.