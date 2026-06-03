Rueda le pide a Besteiro que no «estorbe» con SAIC y este le exige que no lo «estropee»

Xoán A. Soler

El proyecto del gigante chino SAIC para instalar en Ferrol una fábrica de coches, que supondrá una inversión de 200 millones de inversión y 2.300 puestos de trabajo directos, ha acaparado esta mañana la sesión de control en el Parlamento gallego, en la que el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ha pedido al líder de los socialistas gallegos que no «estorbe», en clara referencia al malogrado proyecto de Altri. El presidente respondía así a José Ramón Gómez Besteiro, que había preguntado al presidente qué pensaba hacer para aprovechar las potencialidades industriales de Galicia, justo en la semana en la que la Xunta declaraba el carácter estratégico del proyecto industrial de SAIC.

En su exposición, el portavoz del PSdeG ha enumerado los anuncios de proyectos industriales fallidos y ha atribuido la mejoras al Gobierno central. «A Xunta anunciou dezanove proxectos industriais Estratéxicos que ían crear máis de 1.400 empregos. Catro xa caeron e non hai nin un só executado. Nin un. Cero», ha recordado Besteiro, quien no ha dudado en decir que «Pedro Sánchez é presidente máis galego da historia da democracia». El portavoz del PSdeG ha puesto el foco del mérito de SAIC en el Gobierno central, al tratarse de un proyecto en el que competían varios países y varias comunidades dentro de España, y ha pedido al presidente de la Xunta que no lo «estropee».

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En línea con lo expresado ya en otras ocasiones, Alfonso Rueda ha puesto en valor la colaboración del Gobierno central, que ha agradecido y que no ha dudado en reconocer en su intervención hoy en la Cámara gallega. «Cando axudan, axudan, xa llo digo eu, e non temos ningún problema en dicilo, pero vostede vén aquí de recadeiro», ha insistido el presidente gallego, que ha afeado a Besteiro que vaya al Parlamento a colgarle la medalla de SAIC al Gobierno central y a minusvalorar el trabajo de la Xunta en materia industrial. Rueda reprochó al líder socialista su boicot al proyecto de Altri y su connivencia con un Gobierno central que dejó a la provincia de Lugo fuera de la nueva planificación eléctrica. El presidente de la Xunta ha apremiado ahora al Gobierno central a cumplir los plazos, al tratarse de una inversión extranjera directa, proyecto que deberá pasar por el Consejo de Ministros.

Nueva polémica con las bajas

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha aprovechado su intervención en la sesión de control para criticar con dureza la estrategia de la Xunta para combatir la duración excesiva de algunas bajas laborales y ha puesto el foco en el plus que cobrarán los médicos por acelerar las altas. «Galicia está á cabeza en accidentes no traballo, para cando un plus para reducir a sinistralidade laboral ou a fraude das horas extra», ha preguntado la líder de la oposición a Rueda. La líder nacionalista ha pedido la jefe del Ejecutivo autonómico que «escoite á clase médica e retire o seu plus anti-baixas que pon en risco a saúde dos traballadores». Para Ana Pontón, la clave está en reforzar la sanidad pública, porque el problema está en las personas que esperan meses para consultas y pruebas, lo que retrasa su recuperación.

En su réplica a la portavoz nacionalista, Rueda ha insistido en que estamos ante un problema objetivo, avalado por las cifras, y ha preguntado a Pontón si la alternativa «é non facer nada». El presidente de la Xunta ha afeado a la líder del Bloque su tono crítico ante cualquier intento de abordar las bajas injustificadas cuando esta es una estrategia que ha impulsado también la Administración central, además de otras comunidades. «Que pasa, señora Pontón, que se o fai Pedro Sánchez está ben e se o facemos nosotros está mal? Tan bravos aquí e tan mansiños en Madrid», la ha criticado Alfonso Rueda.

El presidente gallego ha leído un párrafo de la estrategia de lucha impulsada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la que habla expresamente de controlar a los trabajadores con dos o más incapacidades temporales durante el mismo año. Rueda ha defendido el plus de los médicos y ha recordado a la portavoz del Bloque que seguirán con su estrategia para reducir el peso del absentismo laboral injustificado. «Abandonen toda esperanza», le ha dicho.