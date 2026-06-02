El PP defiende el plus a los médicos por las bajas frente a los ataques de la oposición

La dotación de personal médico y de enfermería en la atención primaria gallega, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago, es mayor a la media estatal SANDRA ALONSO

El grupo parlamentario del PP se ha mostrado este mediodía en contra de retirar el plus a los médicos vinculado al tiempo de las bajas, tal y como así ha exigido el BNG este martes en el pleno del Parlamento en una moción defendida por la diputada nacionalista Montse Prado. La parlamentaria del Bloque ha calificado esta medida de «infame» y ha reprochado al PP que sigan sin entender «que as baixas son un dereito das persoas para curarse e non unha cousa para irse de vacacións». El Bloque encuadra esta medida en la estrategia calculada y sostenida para deteriorar el modelo público de salud, urdida por el PP, consistente en su descapitalización, ha dicho Prado, para premiar a las mutuas y que decidan sobre los derechos de los trabajadores. El texto defendido por el BNG, respaldado también por el PSdeG, incluye pedir a la Xunta que atienda las recomendaciones del último Consello de Contas y presente el nuevo plan de atención primaria comprometido desde 2019. El diputado socialista, Julio Torrado, ha puesto el foco en la falta de recursos humanos en la atención primaria, mientras la Xunta mira para otro lado.

Por su parte, la diputada del PPdeG, Encarna Amigo, ha avanzado el 'no' del grupo mayoritario a las peticiones del BNG al asegurar que su moción está construida con base a «acusacións falsas» y ha señalado a Montse Prado por tratar de construir un «relato ficticio a partir dunha lectura tendenciosa dos datos». La portavoz del grupo mayoritario de la Cámara ha insistido en que mientras Rueda trabaja sobre el terreno, de la mano de los expertos y con el objetivo de resolver un problema, la oposición, ha dicho Amigo, «fala de plans sobre o papel».

Encarna Amigo ha asegurado, además, que ningún médico recibe instrucciones para dar altas prematuras y que ningún paciente recibe una atención diferente por estar más o menos de baja. Un punto en el que ha acusado al BNG de «disfrazar» a «conceleliros nacionalistas» de sanitarios para «inventarse falacias». Por último, ha insistido en que los problemas de la atención primaria se deben a la falta de profesionales, un déficit, ha dicho, que es común en todo el Estado.