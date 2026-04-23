La compra de vivienda cae un 12 % en Galicia, mientras el descenso se modera en el conjunto de España

Datos de compraventa de viviendas en España y por comunidades autónomas Europa Press | EUROPAPRESS

La compraventa de viviendas en Galicia bajó un 12 % en febrero respecto al mismo mes del 2025, con un total de 1.965 operaciones, la tercera mayor caída entre las comunidades autónomas, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se registraron 88 compraventas por cada 100.000 habitantes, el dato más bajo de todas las autonomías, y muy inferior a la media del conjunto del país (149), de acuerdo con el cálculo del INE. Este descenso de transacciones se acompaña de una aceleración en el ritmo de encarecimiento de los inmuebles.

La gran mayoría de las operaciones (1.918) fueron en régimen libre y las 47 restantes eran de la denominada vivienda protegida, mientras que, en función del estado, hubo 1.539 transacciones de vivienda usada y 426 de nueva. Por provincias, A Coruña fue la que más operaciones registró, con 900, seguida de Pontevedra, con 559: Lugo, con 284, y Ourense, con 222.

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas moderó su caída en febrero en 0,5 % frente al mismo mes del año pasado, con un total de 59.689 operaciones.

Menos opciones de alquiler

Por otra parte, según recoge EFE, la oferta de alquiler permanente se redujo en 25.836 viviendas, pese a las licencias turísticas revocadas por el registro único en el 2025, según indica un estudio realizado por Idealista, uno de los mayores portales, con más de 1.100.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler.

El registro único de alquileres de corta duración, en vigor desde el 1 de julio del 2025, exige disponer de un código para poder comercializar viviendas de alquiler turístico, temporal o de habitaciones en las plataformas digitales. El portal inmobiliario apunta a que los propietarios de las viviendas turísticas han decidido pasarlas al mercado de alquiler de temporada, venderlas o dejarlas vacías antes que ofrecerlas en alquiler permanente.

De hecho, la oferta del alquiler temporal disponible en Idealista creció en 58.184 unidades en 2025, donde Andalucía fue la comunidad que más aumentó su parque de vivienda temporal, con un crecimiento de 13.832 viviendas, seguido de Madrid (10.766 viviendas); Cataluña (10.531 viviendas); Comunidad Valenciana (8.709 viviendas); Canarias (2.334 viviendas); y Baleares (2.117 viviendas).

Por el contrario, solo en cuatro comunidades autónomas creció el número de viviendas en alquiler permanente en 2025: Comunidad Valenciana (1.131 alquileres), Extremadura (721 alquileres), La Rioja (77 alquileres) y Ceuta (58 alquileres).

En algunos casos, como en Ceuta y Extremadura, el volumen de nuevos alquileres permanentes fue superior al de las licencias revocadas, apunta Idealista.

Entre las mayores caídas, Cataluña perdió 15.065 viviendas en alquiler permanente en estos 12 meses a pesar de haberse revocado 12.948 licencias, seguida de Andalucía, con 2.678 viviendas menos pese a las 21.294 revocadas; y Castilla y León, con 1.915 menos y 1.324 licencias revocadas.

Melilla fue la única comunidad autónoma donde descendió el alquiler de temporada, con una vivienda menos que en 2025, mientras que en Ceuta aumentó diez unidades y en La Rioja en 64.

En los primeros seis meses de aplicación, el Colegio de Registradores recibió más de 400.000 solicitudes (cerca de 290.000 fueron de viviendas turísticas), de las que 84.000 fueron rechazadas.