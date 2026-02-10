El uso del transporte público crece por quinto año consecutivo, con 5.784 millones de pasajeros

Varias personas esperan ayer vehículo en la estación de autobuses de Vigo durante la huelga de trenes Salvador Sas | EFE

El transporte público fue utilizado por más de 5.784 millones de usuarios el año pasado en España. La cifra representa un incremento interanual del 3,7 % y que supone encadenar cinco años de crecimiento.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque el transporte ferroviario únicamente se elevó un 0,3 %, el de media distancia prácticamente se duplicó (91,7 %), mientras que el de cercanías cayó un 3,1 %.

En cuanto al transporte ferroviario de larga distancia, la alta velocidad creció un 1,7 % y transportó en total a 3,42 millones de pasajeros al cierre de diciembre, menos de un mes antes del accidente de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas. Por su parte, el resto de la modalidad de larga distancia retrocedió un 0,8 %, hasta 663.000 viajeros.

También cayó el transporte aéreo interior, con un descenso del 4 %, hasta 3,63 millones de pasajeros, mientras que el de autobús avanzó el 6,8 % y transportó a 74,5 millones, impulsado por los servicios de cercanías, con casi 51 millones de usuarios y un incremento del 5,8 %.

El mayor crecimiento en el transporte público, del 9,5 %, fue, sin embargo, para los trayectos de media distancia con 22,2 millones de viajeros.

Transporte urbano e interurbano

En conjunto, el transporte urbano creció un 4,3 % el año pasado y el interurbano, un 3,1 %, mientras que el especial (escolar y laboral) aumentó un 1,3 % y el marítimo se redujo un 3,7 %.

Según los datos del INE, el crecimiento registrado el año pasado por el transporte público fue el más bajo desde 2021, cuando aumentó el 25,6 % después de retroceder un 46,5 % en 2020, el año de la pandemia.

Solo en diciembre, más de 468,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte público, que cuenta con diversas bonificacions, un 3,6 % más que en el mismo mes del año 2024.

El transporte urbano aumentó un 3,4 % en tasa anual en diciembre y el interurbano, un 3,6 %, según los datos del INE, que añaden que dentro del interurbano destacó el incremento del 6,8 % en el transporte por autobús.

Por comunidades autónomas, las mayores subidas de los viajeros que utilizaron el autobús para desplazarse en diciembre se registraron en Extremadura, con un 20,5 %; la Comunidad Valenciana, con un 11,5 %, y País Vasco, con un 10 %.

El único descenso en esta modalidad fue en Cataluña, donde el autobús bajó un 10 %, en un contexto marcado, además, por las incidencias en el servicio ferroviario catalán de Cercanías, Rodalies.