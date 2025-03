Los eurodiputados del PPdeG exigen al Gobierno que no bloquee los fondos de la UE

Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, eurodiputados del PPdeG

Los dos eurodiputados del PP de Galicia, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que no obstaculice los fondos europeos que necesita la planta de fibras textiles a base de celulosa que la empresa Altri proyecta en Palas de Rei.

Los eurodiputados recordaron que la Comisión Europea ha respaldado la tramitacion del proyecto pese a los intentos del BNG y de Sumar para pararlo. Los nacionalistas trataron de lograr ese bloqueo en dos ocasiones el año pasado. Pero la Comisión dijo en septiembre que por el momento no se advertía «ninguna infracción» ambiental. Un mes después, la institución rechazó otra petición de Sumar para suspender el proyecto mostrando su confianza en que la Xunta aplicaría la normativa vigente.

El eurodiputado Adrián Vázquez consideró que esos dictámenes deja al Gobierno con «poucos argumentos» para bloquear una iniciativa industrial que «é viable e segura e ademais conta co aval europeo». Vázquez apeló a la responsabilidad de Sánchez para sobreponerse a las «presións» que pueda recibir de sus socios. Ayer mismo, sábado, la portavoz del BNG, Ana Pontón, advirtió al Gobierno de que facilitar los 250 millones de fondos europeos que requiere Altri afectaría a la relación de su partido con Moncloa.

«Se nega os fondos a Altri, quedará en evidencia algo que xa sabiamos: que ten máis interese en prexudicar ao Partido Popular que en beneficiar a Galicia e que lle importa máis o futuro do señor Besteiro e da señora Pontón que o futuro dos galegos e galegas», dijo Vázquez.

Millán Mon añadió que «o Goberno central xa non pode esconderse en palabras ambiguas nin continuar de perfil: ten que actuar para apoiar este proxecto que supón unha gran oportunidade para a modernización e o desenvolvemento económico».

Los dos parlamentarios destacaron además la declaración ambiental positiva obtenida por el proyecto con base a más de 30 informes técnicos elaborados por más de 40 técnicos de la Xunta. Pero subrayaron que ese permiso no es un «cheque en branco» porque la planta tiene que cumplir «numerosísimas condicións adicionais», que van «máis alá da lexislación vixente».

Frente a ese «traballo rigoroso dos expertos», Millán Mon y Vázquez situaron los «claros intereses partidistas e prexuízos ideolóxicos» de quienes «sempre estiveron e estarán en contra de todo», es decir «o BNG, as súas asociacións e toda a esquerda en xeral», a la que añadieron «os restos do PSdeG», que van a estar en contra «digan o que digan os estudios» porque «viven da confrontación e están moi cómodos no canto peor mellor».