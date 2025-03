Montero negocia con Díaz una deducción para perceptores del salario mínimo, con un impacto de 200 millones

Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado este jueves que la negociación con Sumar sobre la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) pasa por una deducción específica en el impuesto sobre la renta para los perceptores de este sueldo, con un impacto que superaría los 200 millones de euros.

Según ha explicado la titular de Hacienda en rueda de prensa, el coste de esta desgravación sería «mucho más bajo» de la pérdida de recaudación que supondría elevar el mínimo exento del IRPF hasta igualar el importe del salario mínimo, con un coste de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

Aunque Montero ha reconocido que «hay diferencias» con Sumar, la ministra ha defendido que la oferta del Ministerio de Hacienda va en la línea de lo que esta formación persigue. «El Gobierno de España quiere llegar a un acuerdo en el interior de las fuerzas políticas que conforma la coalición», ha recalcado. «Es lógico pensar que en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas», ha defendido la titular de Hacienda.

De momento, según ha declarado también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha alcanzado todavía un acuerdo sobre la fiscalidad del SMI, aunque se sigue negociando. La propia Díaz ha afirmado este jueves, en declaraciones a RNE, que si el SMI tributara este año, sus perceptores no cobrarían el equivalente al 60 % del salario medio que establece la Carta Social Europea suscrita por España.

Así, Díaz ha explicado que con un SMI anual de 16.500 euros, el tipo marginal a aplicar en el IRPF por el importe de la subida es del 43 %, «una tremenda injusticia fiscal» que hace a sus perceptores aportar a Hacienda 22 euros de los 50 euros en los que se ha subido el SMI este año.

«El lunes le pasé una propuesta por la mañana a la ministra de Hacienda, a la desesperada, porque nunca me he encontrado en una posición en la que me dicen voy a vetar y ya está (...) Nos pusimos a negociar desde el martes y estamos negociando», ha apuntado Díaz, que espera que haya acuerdo con Hacienda antes de que finalice este mes.