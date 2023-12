La economía gallega pide medidas con efecto real que la hagan competitiva

ALBERTO LÓPEZ

La economía gallega afronta los cuatro próximos años cargada de retos. Solventarlos puede suponer un punto de inflexión. Pero necesitan ayuda por parte de las administraciones. Una ayuda real, que traspase las promesas y las propuestas vacías y se centre en buscar soluciones a los problemas reales, consiguiendo así una economía con músculo y competitiva.

industria

Trabajar en la diversificación. Desde el sector insisten en que vivimos un momento de completa transformación. Un punto de inflexión que genera grandes oportunidades pero también incertidumbres: «La descarbonización efectiva de todos los sectores europeos para el 2050 es un reto mayúsculo que va a requerir grandes inversiones hacia las energías renovables como la eólica marina, donde Galicia tiene una gran oportunidad para consolidarse como un hub industrial de referencia internacional», explica Enrique Mallón, secretario general de Asime. Este experto asegura que tecnologías como la inteligencia artificial deberán ser integradas en nuestras empresas. Además, insiste en que, en materia económica, el endurecimiento del acceso al crédito y la sombra de la ralentización económica van a hacer que financiarse sea más difícil y costoso para nuestra industria: «Debemos seguir trabajando en la diversificación de actividades y en el acceso a mercados exteriores».

inmobiliario

Consolidarse como motor económico. «Estamos ante una fase crucial», así de categórico se muestra Carlos Debasa, presidente de Agalin, a la hora de resumir el momento en el que está el inmobiliario. «Afrontamos un período que debe venir marcado por la consolidación del sector como motor económico y por su papel como vertebrador social ante un factor, como es la vivienda, básico en el desarrollo de las personas», resume. Y para los próximos años, tiene claro cuál es el camino que se debe seguir: «Las facilidades para el acceso a una vivienda digna a precios asequibles es el principal objetivo sobre el que pivotarán e resto de elementos. Es fundamental equilibrar los valores de oferta y demanda, preservando los derechos sociales a cualquier otro. Además, hay que potenciar la vivienda en alquiler. Para ello habrá que conseguir, creando medidas atractivas, la atracción de viviendas hasta ahora vacías».

pesca

Facilidades para trabajar. No ha sido un buen año para Adrián Campaña, armador y patrón del cerco de Camariñas. Tendría que estar faenando, pero no tiene qué pescar. «Pechou a sardiña, non hai xurelo na octava c, acabouse o bocarte...» No le ha quedado otra más que parar. Él y el resto de sus once tripulantes. El profesional tiene claro cuál es el problema más grave. Y no es la falta de cuotas, ni la burocracia, ni el control... No. A su juicio, «O problema máis grande é que o que goberna a pesca non é pescador; se viñera ao porto e vira o que pasa non faría o que fai». Lo dice un patrón que tiene 34 años y mucho empeño en vivir del mar. «Empecei de cero e todo o que gano invístoo no barco; o que quero é vivir do barco, dar traballo como dou a doce persoas». Afortunadamente, Campaña no se arredra: «Vou seguir traballando». Pero lo haría mejor bajo la batuta de alguien que supiese de qué va la pesca: «Que se de conta de que se eu empezo hoxe non podo ter históricos; que se quero ter un barco máis grande hai que dar facilidades... Hai que saber de que vai a cousa».

ganadería

En busca de la sostenibilidad «Sen sostibilidade económica non pode haber un cambio de modelo produtivo nin relevo xeracional». Higinio Mougán, presidente de la Asociación Galega de Cooperativas (Agaca) tiene claro que el gran reto que tiene por delante el sector primario gallego es el de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. A su juicio el trabajo que realizan en el campo ha de ser rentable, «pero para tódolos eslabóns da cadea». Y pone el ejemplo de lo que han subido insumos como la soja, fundamental para la alimentación del ganado: «Está a 600 euros a tonelada. Non se poden reducir os prezos dos produtos agroalimentarios tendo unhas alzas de custes de produción dun 50 %». Solo así, con rentabilidad, se podrá lograr la sostenibilidad medioambiental que demandan los consumidores. «O vector transversal de esa sostibilidade económica, social e ambiental ten que ser o cooperativismo», dice. Además aboga por que la digitalización que han de asumir pueda realizarse de forma cómoda.

Hostelería

Avanzar en la calidad del empleo. Uno de los retos que afronta la Hostelería es el de encontrar trabajadores, un problema que se agranda cuando la búsqueda se centra en empleados cualificados. «Para seguir creciendo y ser motor económico, es importante que sigamos avanzando en calidad en el empleo, en una formación especializada, en definitiva, en la profesionalización del sector, así como también seguir apostando por la innovación», explica Cheché Real, presidente de Apehl.A este desafío, se une el de la digitalización, «que no solo permite mejorar la calidad de los servicios y la interacción con los clientes, sino también optimizar los procesos internos de gestión». Cheché Real destaca que la sostenibilidad es otro de los ámbitos que el sector debe seguir trabajando.

Una solución para el enorme reto demográfico

Empresarios y sindicatos coinciden en que uno de los grandes problemas a los que debe encontrar pronta solución Galicia es el reto demográfico.

empresarios

Proyectos tractores. La patronal gallega desliza una larga lista de retos pendientes para los próximos cuatro años. Entre los que destacan la importancia de avanzar en comunicaciones como las ferroviarias o en infraestructuras como las eléctricas. «Debemos avanzar en el desarrollo de proyectos tractores que están llamados a cambiar la economía de las zonas en las que se asientan», explica el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, quien insiste en que otro de los deberes pendientes es la falta de mano de obra, un problema que en parte se podría solucionar impulsando la formación dual. «Además, debemos garantizar la supervivencia de las empresas».

sindicatos

Una comunidad envejecida. «Nun mundo cada vez máis globalizado e incerto, son moitos os retos que a medio prazo debe superar unha comunidade envellecida e excéntrica como é Galicia pero os que nos parece máis determinante é reto demográfico», resume Maica Bouza, secretaria de Emprego e Política Social de CC.OO. Para este sindicato, también debe mejorar la educación a lo largo de la vida y hay que trabajar para poner los cuidados de las personas en el centro de la vida pública. Además, Galicia tiene que avanzar en la consolidación de la transición ecológica justa. En la misma línea se mueven las palabras de José Antonio Gómez, que resume los retos en los que se debe trabajar en cuatro fundamentales: «El demográfico, el crecimiento y la productividad, la capacitación y captación de talento y por último la sostenibilidad». Gómez incide en que la economía gallega está aquejada de los mismos problemas que la española: falta de dimensión y de tamaño, así como escasa digitalización. «Uno de los objetivos debe ser el de incrementar empleos, situarlos a los niveles del 2018 y aumentar el salario y la renta real por habitante».