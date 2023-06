El secretario general de UGT defiende en A Coruña los acuerdos para el empleo y la reforma de las pensiones

Rueda de prensa del secretario general de UGT antes de la asamblea con los delegados en A Coruña Marcos Míguez

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, adelantó antes de la asamblea con afiliados en el Fórum Metropolitano de A Coruña junto a los secretarios xerais de UGT-Coruña-Cee y UGT-Galicia, Ángel Iglesias e José Antonio Gómez, los contenidos a abordar en la misma. Álvarez explicó que el objetivo de la reunión es trasladar a los delegados el contenido del acuerdo de empleo y la negociación para los acuerdos colectivos. «Ese era el único elemento que teníamos previsto en la convocatoria, pero también vamos a hablar la valoración que hacemos desde UGT de la legislatura ahora que termina», avanzó.

Sobre el acuerdo aprobado con el Gobierno, la CEOE y CEPYME, y UGT, para el empleo y la negociación colectiva (AENC) indicó que lo valoran «muy positivamente». «Con el paso del tiempo lo valoramos todavía más positivamente, ya que desde el punto de vista salarial recoge varias reivindicaciones sindicales. Es un paso para que en el 2023 empecemos a repartir la riqueza. Con el aumento del 4 % de los salarios en un escenario con una inflación por encima del 3 %, consideramos que el acuerdo permitirá no solo que los trabajadores puedan mantener su poder adquisitivo, sino mejorarlo. IncluImos una cláusula de revisión salarial pura. Recuperar la revisión salarial después de tantos años fuera de los convenios colectivos nos parece fundamental, sobre todo en sectores en los que el crecimiento de la productividad y los beneficios de las empresas sean más altos, eso tiene que plasmarse en las negociaciones de los convenios».

Desacuerdo con la CIG

Álvarez continuó haciendo hincapié en los «puntos importantes» que incluye el texto, como el teletrabajo, «hay una ley que lo regula, pero es bueno que se pueda concretar en ámbitos sectoriales». También señaló que «hemos incluido cuestiones de salud y seguridad, y de igualdad, por tanto, es un acuerdo completo. Hay cuestiones dirigidas a las Administraciones, como cómo abordarán la inteligencia artificial, que es una de las preocupaciones de la sociedad de cara a los próximos meses por lo que es un asunto que debe ser tratado para que la implementación de la IA no quite derechos a los trabajadores. El acuerdo también muestra un compromiso con la sanidad pública. Hay una cláusula que recoge que en aquellos supuestos en los que trabajador tenga un accidente no laboral y no pueda ser atendido con agilidad en la sanidad pública, pueda ser derivado, con su aprobación previa, a la mutua», comentó el secretario general de la UGT, que hizo alusión a que ese punto fue criticado por otra organización sindical. «Ha sido comentario de alguna organización gallega y quiero explicar que no es para nada esto un proceso de privatización, ya que las mutuas son organismos colaboradores de la seguridad social. La medida solo pretende que los trabajadores no tengan que esperar meses por una operación o para acceder a las sesiones de rehabilitación.Me extraña esa crítica ahora que desde la sanidad pública sí están desviando la atención a empresas privadas puras y no pasa nada. Nosotros situamos la sanidad pública en primer lugar como uno de los problemas del país y reclamamos a las Administraciones que inviertan más recursos, si planteamos este acuerdo con las mutuas, entidades de derecho público, nos parece una crítica ilógica que se ponga en cuestión, al menos que se esté jugando a no construir porque de vez en cuando hay sindicatos que no participan en las mesas porque no quieren y no están en la búsqueda de soluciones y lo más fácil es decir que no a todo».

Asimismo, pidió que los empresarios del metal de Pontevedra apliquen el acuerdo «no hay una razón para no hacerlo, no hay excusas y la CEOE debería obligarles a ponerlos en marcha».

Álvarez también hizo referencia a las próximas elecciones generales del 23 J. «Vamos a pedir a los grupos políticos que digan claramente que van a hacer en cuanto a los acuerdos tomados de forma tripartita entre sindicatos, Gobierno y la CEOE en los que se acordaron importantes cuestiones como las que regulan el mercado de trabajo. ¿El PP va a respetar esos acuerdos o los van a derogar tal y como dijeron en la sesión en la que se aprobó la reforma laboral?», cuestionó el secretario general de UGT, que también pidió claridad a los representantes políticos. «Hay que recordar que esa reforma se salvó gracias al voto de un diputado popular que se equivocó, pero Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Vox, dos diputados tránsfugas de Unión del Pueblo Navarro, que ahora están con el PP, y el BNG votaron en contra. ¿Qué pasa, que cuándo se vota para fastidiar el voto de Bildu, de Esquerra y del BNG si es igual, pero cuando es para garantizar derechos las cosas cambian? Deberían explicar esa contradicción».

En este sentido, hizo referencia explícita también a la CIG. «Da la casualidad que los que más critican la figura del fijo-discontinuo son ellos, y los que se la quieren cargar es el PP». Ante los próximos comicios, pidió al Partido Popular «que diga que es lo que piensa hacer con estos acuerdos, también con el de las pensiones. Los pensionistas deben saber que la pensión subía 34 euros con la reforma del PP y ahora subió 1.190. Es importante que el Partido Popular aclare si va a mantener ese acuerdo o si forma parte de lo que llaman derogar el sanchismo. Por no hablar de la ley de riders o la del teletrabajo, en las que tampoco se contó con su voto».

Álvarez insistió en que ante las elecciones «los trabajadores tenemos por delante exigir un panorama de claridad para poder votar con seguridad y saber qué hará cada partido, por eso, es importante que en los centros de trabajo, en las calles y en los bares se dedique tiempo a hablar de estas cuestiones».

El secretario general de UGT habló del nuevo Estatuto del Becario. «No se van a acabar las prácticas, lo que se va a acabar es la precarización. La CEOE se levantó de la mesa de negociación, luego volvió y nosotros accedimos al dialogo porque pensamos que a veces menos es más y que un acuerdo tripartito tiene más valor, de forma que a veces es preferible esto para que las medidas tengan más duración y las empresas las acojan mejor. Finalmente, no firmaron el acuerdo porque se convocaron las elecciones, pero eso no tiene nada que ver con el contenido, son razones políticas que respeto, pero que no comparto», indicó. .

Previsiones económicas

Sobre las previsiones económicas, Álvarez señaló que el pasado verano se hablaba de recesión «y no pasó por lo que ahora pido que nos dejen disfrutar de las vacaciones sin malos presagios. No vendrán excepto si hay un cambio en las políticas económicas que se han implantado, como la excepción ibérica que ha tenido un impacto positivo. No sabemos si seguirán esas políticas, si gana el PP parece que no porque han estado criticando ese instrumento desde antes de ponerse en marcha. Si lo suprimen, igual que otras medidas económicas, posiblemente la economía española tenga más dificultades, pero creo que eso no pasará y que el PP rectificará su postura en este sentido porque si no perderá las elecciones». Igualmente, defendió el incremento de afiliados a la seguridad social sin obviar que «hay tres millones de desempleados y medio millón de personas sin papeles a las que hay que formar para que puedan acceder al mercado laboral y cubrir las necesidades de empleo que las empresas tendrán a causa de la implantación de los fondos europeos Next Generation».

Álvarez también fue cuestionado sobre los cambios en la FP gallega, ante el cierre por parte de la Xunta de aulas dedicadas a la formación de adultos, que deberán continuar los estudios en línea. «No soy contrario a este tipo de formación, ya que forma parte del futuro, pero si se pone en marcha sin pensar no supone una mejora pedagógica y si se hace pensando en el ahorro no da buenos resultados, pero no conozco en profundidad los cambios como para tener una opinión de libro», apuntó.