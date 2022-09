Además, el presidente de la Xunta ha confirmado que el próximo año se rebajará en medio punto el tramo autonómico del IRPF, que afecta a todos los contribuyentes, pero especialmente a las rentas medias y bajas, que son, ha dicho el presidente, las prioritarias. «Tomar este tipo de medidas non é sinxelo, porque temos que ter en conta moitísimas variables. Pero o que non ten sentido é subir impostos, intentaremos baixalos. Porque ante o momento de incerteza que imos ter que afrontar no futuro o que temos que facer é tratar de que as familias e os empresarios teñan máis cartos para que podan pasalos mellor», resumió.

El presidente de la Xunta, en respuesta a una pregunta del director de La Voz, Xosé Luís Vilela, confirmó que el Gobierno gallego está considerando deflactar el IRPF teniendo en cuenta la inflación. Rueda explicó que se están teniendo en cuenta «moitas variables» para tomar nuevas medidas fiscales en los presupuestos del 2023, que en ningún caso, subrayó, incluirán subidas de impuestos o «ameazas» de aumentarlos. Al contrario, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que la Xunta intentará bajarlos o, como mínimo, mantener las bajadas aprobadas en años anteriores, que han supuesto una rebaja de 1.200 millones de euros para los gallegos.