Nadia Calviño, el triunfo de la ortodoxia

El colosal desafío de gestionar con éxito el maná de los fondos europeos

Venía de Bruselas dispuesta a ejercer la ortodoxia económica, de dique europeo de contención frente a los envites de la otra pata de la coalición de Gobierno. Y ese sigue siendo su principal reto. Vital, ahora que el país se enfrenta a un desafío colosal: el de gestionar con éxito los 200.000 millones de euros en ayudas europeas (incluidos los 140.000 millones del fondo Next Generation EU) que están por llegar, y que han de servir para, primero, taponar el roto que la pandemia le ha hecho a la economía patria (una caída del PIB del 11 % en el 2020) y, segundo y más importante, transformar el modelo productivo del país, con dos palancas clave: la digitalización y la transición verde. Sin duda, una oportunidad histórica, frente a la que no caben ocurrencias. No ha lugar a sacar los pies del tiesto. Nos jugamos mucho. Por no decir todo.

El dinero que asfaltará el camino de la tan ansiada recuperación no es gratis. Bruselas tiene sus exigencias. Y hay que cumplir. Entre otras cosas, una reforma de las pensiones y otra del mercado laboral. Amén de otra fiscal.