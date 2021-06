Duro enfrentamiento entre Feijoo y Pontón por el desarrollo eólico de Galicia

Feijoo respondiendo a Ana Pontón, que le muestra una foto suya con el presidente de Iberdrola en el año 2009, durante el debate sobre el sector eólico, esta mañana en el Parlamento gallego sandra alonso

El presidente de la Xunta y la líder de la oposición convirtieron este miércoles la sesión de control del Parlamento en un verdadero pim-pam-pum con la energía generada por el viento como pretexto. Alberto Núñez Feijoo se quito rápidamente la etiqueta del amigo del lobby eléctrico que le colgó Ana Pontón y advirtió de que el modelo gallego está supeditado al cumplimiento de la ley, a aplicar las declaraciones de impacto ambiental «con rigor» y a denegar proyectos «cando hai que denegalos». Y por esa razón dijo que no tenía empacho en acreditar que en el 77 % del territorio gallego no se pueden hacer parques eólicos, incluyendo los espacios de la Red Natura, lo que ha llevado a la Xunta a informar negativamente 35 proyectos que habían sido autorizados por el Gobierno central.

El cara a cara entre Feijoo y Pontón estuvo repleto de reproches y descalificaciones, utilizadas por ambos para desacreditar los planes eólicos promovidos por el PP y por el BNG en la etapa del bipartito. La portavoz nacional del Bloque abrió fuego intentando rentabilizar la manifestación del pasado sábado en la que se pedía paralizar los nuevos proyectos eólicos, denunciando el «espolio» de Galicia y mostró a Feijoo como un presidente «abrazado con entusiasmo» al interés de las compañías eléctricas y que actúa como «un árbitro comprado» en favor del lobby.

«Espolio?», inquirió Feijoo. «O único espolio é o do BNG, que nos quer espoliar as esperanzas de Galicia de ser un país próspero», dijo, antes de advertir que los gallegos son ya mayores de edad y no necesitan la tutela «dun nacionalismo rancio», que cuando tuvo la oportunidad de gestionar el área de Industria, permitió seis parques eólicos en espacios de la Red Natura, «e o PP, cero», matizó, a la vez que impulsó un concurso eólico cuestionado por el Consello Consultivo, por la mitad del Gobierno gallego, la parte del PSOE, y contra el que se promovieron 55 recursos.

Pontón tildó a Feijoo de «rei do escapismo» por hablar del pasado, y reclamó un cambio en el modelo eólico del PP para dejar atrás la cultura del «pelotazo» para las empresas afines, a la vez que acusó al Ejecutivo autonómico de utilizar el Diario Oficial de Galicia para practicar «corrupción en A», legislando a medida de los intereses de las compañías eléctricas.

«O Goberno que prohíbe parques eólicos na Rede Natura é o que se senta nestes escanos», respondió Feijoo, en alusión al PP, antes de poner en valor la implantación del canon eólico, que permitió recaudar 251 millones de euros en impuestos de las eléctricas, a razón de 23 millones cada año, frente a los «cero millóns do bipartito» del PSOE y el BNG que presidió Touriño. Insistió, además, que ante la mano abierta del Gobierno central al desarrollo eólico, la Xunta es más restrictiva y desautorizó 35 proyectos, acotando dicho desarrollo a solo el 23 % del suelo gallego.