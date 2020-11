La Xunta reforma varias leyes para desburocratizar las iniciativas empresariales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 25/11/2020 16:25 h

El Gobierno gallego aprobará mañana jueves en su reunión ordiaria varias reformas que afectan a leyes de carácter económico, que serán modificadas con un objetivo de fondo: desburocratizar los trámites administrativos. Alberto Núñez Feijoo adelantó la iniciativa en una reunión celebrada en Santiago del comité que analiza los proyectos que aspiran a los fondos europeos Next Generation. Para el líder autonómico la llegada y buena gestión de esas partidas o cualquier otro proyecto estratégico que se quiera emprender debe encontrar el apoyo y la agilidad administrativa, de ahí que los nuevos textos fijen siempre que sea posible un mes como plazo máximo para que una empresa obtenga un informe favorable. La normativa potenciará incentivos ya activados, como el acceso a suelo industrial o los beneficios fiscales para los que desarrollen sus planes en el ámbito rural. Son los objetivos básicos de un «instrumento útil» más allá del dinero de Europa, dijo Feijoo, que llegará al Parlamento antes del 7 de enero y que entrará en vigor en febrero, dándole tiempo a los grupos políticos que también propongan sugerencias para enriquecer la reforma.

El comité de expertos económicos que asesora al Gobierno gallego desde el inicio de la pandemia accederá a estos cambios legales de forma inmediata para que pueda hacer sus aportaciones, como ya ocurrió en la pasada primavera, y la Xunta también le va a encargar una previsión general de la economía gallega para los próximos años con los datos actualizados, fijándose en aspectos estratégicos como el PIB, el empleo, la transición ecológica en la industria o la digitalización.

Además, el comité también va a analizar en las próximas semanas los 108 proyectos gallegos que aspiran a fondos europeos, de forma que se puedan priorizar aquellos que cuenten con más posibilidades de éxito y para identificar aquellos que tengan carácter estratégico. En clave política, Feijoo lamentó la «falta de concreción e criterio» que a su juicio está demostrando el Gobierno de España, y admitió que está «preocupado polo que levamos coñecido». En concreto se refirió al hecho de que no exista un comité independiente que vaya a analizar los proyectos españoles, sino que la responsabilidad recaiga en exclusiva en el gabinete del presidente y en algunos ministros. Para que el reparto sea más justo, el líder autonómico apostó por implantar criterios que tengan en cuenta la dispersión geográfica, el declive demográfico, la población rural o el objetivo de equilibrar las rentas per cápita, apostando por aquellos territorios que no alcanzan la media.