La exclusión de Iglesias del control de las ayudas europeas provoca un nuevo conflicto en el Gobierno

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 24/11/2020 14:11 h

Nuevo roce en el Gobierno, en este caso provocado por el control de las ayudas europeas y la exclusión del vicepresidente Pablo Iglesias de la comisión que las gestionará. El jefe del Ejecutivo será quien centralice la gestión de los fondos, que se tramitarán por procedimiento de urgencia y se fiscalizarán en cinco días. Para ello se creará un nuevo organismo político de control, que liderará el propio Sánchez y en el que no estará el vicepresidente Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos.

Once ministros formarán este nuevo y decisivo órgano, que controlará los 140.000 millones de euros procedentes de las arcas europeas. Diez serán socialistas. La única representante de Podemos es la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz. Los detalles de este plan, conocido esta mañana, provocaron el malestar en la formación morada. Esperan una rectificación por parte de Moncloa para que Iglesias sea incluido en este órgano. Según Europa Press, el propio Iglesias y Sánchez, han conversado ya sobre un asunto que ha generado un nuevo conflicto en el Gobierno.

Un ambicioso programa

El plan que ya tiene perfilado el Gobierno está pensado para absorber los 140.000 millones de euros de ayudas europeas del Next Generation EU en tiempo récord. El Ejecutivo ya tiene listo un Real Decreto Ley con todos los detalles del mecanismo ideado para ejecutar rápido y de forma eficaz todo ese aluvión de dinero que vendrá de la UE al tiempo que se canalizan los fondos europeos para los próximos siete años. Una tarea hercúlea que tiene a la Administración en vilo.

¿Cómo se va a agilizar su gestión? El Gobierno pondrá en marcha una ventanilla única, encargada de dar salida a todos los proyectos que vaya recibiendo de los diferentes Ministerios. Estos proyectos han sido bautizados con el nombre de PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) y serán una parte crucial de la estrecha relación empresa-Estado que se creará para relanzar la economía. Todos los proyectos que sean considerados estratégicos, pasarán a ser PERTES y tendrán preferencia a la hora de acceder a subvenciones (por razones de interés público) y al cobro de convenios.

Para no perder tiempo, se concederán adelantos de hasta un 50 % del dinero a las empresas, incluso antes de la ejecución de los fondos o de que se justifiquen las prestaciones. Una medida que podría levantar suspicacias en Bruselas, que insiste en la necesidad de fiscalizar y vigilar hasta el último céntimo para evitar despilfarros.

Para descargar de trabajo a las Administraciones, también se ha previsto la posibilidad de conceder subvenciones de concurrencia no competitiva, esto es: el primero que llega se lleva los fondos. En función de cómo se redacte la norma ser verá si el Gobierno tendrá o no derecho para elegir de forma arbitraria a quién se conceden las ayudas. No está claro que esto sea suficiente para poder reducir a cinco días, sin prórroga posible, la labor de control previo y fiscalización que tendrán que hacer los funcionarios cuando reciban un proyecto. Aunque por ley deberán darle prioridad sobre cualquier otro contrato, los sindicatos de funcionarios vienen advirtiendo de que necesitan más personal para poder hacer el trabajo con garantías.

Y, ¿quién supervisa todo este engranaje? El presidente Pedro Sánchez será quien lo controle de primera mano. Para ello ha creado cinco unidades. La primera será la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, conformada por un equipo de ministros (todos socialistas, menos la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) encargados de establecer los planes. Por debajo se situará un Comité Técnico, para dar soporte al trabajo de la Comisión. También habrá una Unidad de Seguimiento del Plan, cuya labor será mantener informado al presidente Sánchez del ritmo y forma del desembolso de los fondos y dos unidades más de coordinación para consultar a las empresas y a las Autonomías y ayuntamientos.