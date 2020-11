Hasta 16.000 gallegos que agotaron el paro podrán recibir el subsidio de 430 euros

0

Redacción / La Voz 14/11/2020 15:22 h

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, anunció esta mañana que hasta 15.982 gallegos cumplen con los requisitos para poder solicitar el subsidio extraordinario de desempleo que puso en marcha el Gobierno el pasado 3 de noviembre. La ayuda, que asciende a unos 430 euros mensuales (solo por tres meses), trata de «compensar a perda de ingresos a un colectivo especialmente castigado pola crisis sanitaria ao dar cobertura a aqueles que non puideron reincorporarse aos seus traballos pola pandemia e que non dispoñen doutras prestacións ou axudas», señaló Losada. No obstante, solo podrán solicitar el subsidio quienes hubieran agotado la prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de junio, los meses más crudos de la pandemia, siempre que acrediten que no reciben ningún tipo de prestación como la Risga o la renta mínima (IMV). Además, deberán estar inscritos en el SEPE como demandante activo de empleo. Entre las cuatro provincias, Pontevedra es la que concentra un mayor número de parados en esta situación (6.652), seguida de A Coruña (6.091), Lugo (1.622) y Ourense (1.617). El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que lidera Yolanda Díaz, está enviando cartas a los posibles beneficiarios, según informa la Delegación del Gobierno.

Aunque inicialmente se había negociado con los sindicatos una ayuda que alcanzase a 500.000 personas en España, el Consejo de Ministros acabó reduciendo su ambición hasta los 200.000 y acotando el marco temporal, dejando fuera a los parados que, en los meses de verano (con la economía ya abierta) fueron incapaces de encontrar un nuevo empleo porque la actividad económica funcionó a medio gas y las empresas aplazaron decisiones de inversión y contratación en vista de la incertidumbre sobre los meses de otoño e invierno. De esta forma consiguieron reducir el coste de la medida a los 258 millones de euros.

Al limitado y tardío impacto del subsidio de desempleo se suman los plazos, un quebradero de cabeza para quienes estos meses han tenido que lidiar con una Administración (ya sea la Seguridad Social o el SEPE) desbordados. Los potenciales beneficiarios en Galicia solo disponen de 15 días para poder solicitar la ayuda, que expira este mes. Eso significa que en los cajones del SEPE deberían aparecer unos 1.065 nuevos expedientes cada día. Su tramitación, como la de la renta mínima, podría dilatarse mucho más tiempo teniendo en cuenta que todavía no se dan citas previas presenciales. Lo primero que han de hacer los desempleos es rellenar un formulario de presolicitud. A partir de ahí, deberá esperar a que un funcionario solicite de forma telemática los datos necesarios para continuar con la solicitud, según explica el SEPE en su web.