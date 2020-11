Podemos y la CEOE se enzarzan de nuevo a cuenta de la reforma laboral

0

La Voz de Galicia

12/11/2020

Casi un año después de que PSOE y Unidas Podemos firmasen un acuerdo de gobernabilidad que incluía la derogación de la reforma laboral del 2012 como prioridad en materia de empleo, el debate sobre esta medida sigue generando un gran polémica que ayer se encargó de avivar el portavoz del partido morado en el Congreso.

Durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, Pablo Echenique usó la carta de la reforma laboral para cargar contra Ciudadanos, que días atrás había presumido de haber presionado para eliminar ese debate de la agenda del Gobierno a cambio del apoyo naranja a las cuentas públicas.

«Créanme que no. No han parado ustedes nada, señora Arrimadas. Conozco bien a la ministra Yolanda Díaz y le garantizo que el desmontaje de la reforma laboral del PP va a ser absoluto», replicó Echenique desde la tribuna del Congreso. Aunque hay quien interpreta que el discurso del portavoz de Unidas Podemos es solo un nuevo intento por frustrar un acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos, evitando que se puedan conformar mayorías alternativas a las que apoyaron la investidura, en las últimas horas El País informaba de un choque entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a cuenta de las diferentes visiones que ambas mantienen sobre las líneas maestras que debe tener esa reforma. Así, a la segunda se le atribuye la intención de mantener la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales, Díaz ha defendido la necesidad de volver a dar prioridad estos últimos, lo que reforzaría el poder de los sindicatos en la negociación colectiva.

Preguntado por este supuesto enfrentamiento dentro del Gobierno, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llamó ayer a centrar todos los esfuerzos en la gestión de la pandemia, no solo en el terreno sanitario, sino también en el plano económico: «No es el momento de gestionar otros temas, que no digo que no se hablen, pero cuando toque». «En estos momentos lo que hay que hacer es salvar la hostelería, el turismo, el comercio y hacer que la sanidad funcione para arreglar esto que tenemos encima», recalcó.

El líder de la patronal se mostró, sin embargo, dispuesto a abordar el debate sobre la reforma laboral: «Nos sentaremos y hablaremos». Pero ahora, dijo Garamendi, «de lo que hay que hablar es de cómo podemos salir a la calle y abrazarnos»