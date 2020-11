La AIReF considera que los Presupuestos españoles están inflados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 05/11/2020 18:08 h

Primero fue el Banco de España, después la Comisión Europea y ahora es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que alerta: los Presupuestos del Gobierno para el 2021 pecan de optimismo.

La presidenta del organismo, Cristina Herrero, ratificó esta mañana ante el Congreso de los Diputados lo que todos los organismos se temían, que las cuentas del Ejecutivo solo podrían encajar en el mejor de los escenarios posibles. «Descansan en supuestos que, desgraciadamente, parecen más lejanos», reconoció Herrero haciendo alusión al impacto que podría tener la segunda ola de la pandemia sobre la economía y que el Gobierno no ha tenido en cuenta en sus cálculos presupuestarios.

Los expertos de la AIReF coinciden con la caída estimada del PIB ese año: un 11,2 %. No así con las expectativas de crecimiento para el año que viene. El Gobierno cree que el país podría progresar un 7,2 % y hasta un 9,8 % contando con las ayudas europeas. Pero el organismo difiere y sitúa el crecimiento del PIB del 2021 en el 5,5 %, un 7,3 % siendo muy optimistas. En cualquier caso «el crecimiento será insuficiente para recuperar los niveles de PIB perdidos en el año anterior», aseguran. Sí se acercan a las cifras de déficit: prevén un 11,6 % este año, frente al 11,3 % del Gobierno, y un 8 % para el 2021, frente al 7,7 % del Ejecutivo.

¿Por qué la AIReF es tan precavida? Al igual que la Comisión Europea, no se fía del supuesto impacto positivo del 2,6 % sobre el PIB que tendrán los 27.000 millones de euros procedentes del Next Generation EU que ha anticipado el Ejecutivo de Sánchez en sus cuentas. Primero porque aún no está negociado ni su reglamento ni la condicionalidad que llevará aparejada y segundo porque no está claro que las Administraciones estén preparadas para digerir tal cantidad de dinero en apenas seis meses (las ayudas no estarán disponibles hasta el verano, como pronto): «Vemos muy ajustados los plazos para que se puedan gastar», sostuvo Herrero, quien se mostró escéptica también ante los «problemas de absorción» que puede experimentar el país, al que aún no se le conocen «proyectos ni medidas concretas». Eso sí, aclaró que los problemas con el grado de ejecución de los fondos europeos en los últimos años no se correspondió en exclusiva con la incapacidad de las Administraciones para gestionar, también estuvieron relacionados con las medidas recorte que se aplicaron en la última década y que imposibilitaron la cofinanciación de programas.

Ante esa falta de concreción en los planes para desembolsar los fondos europeos, la vicepresidencia de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que enviarán a principios de enero el Plan de Recuperación a la Comisión Europea, con detalles de los proyectos que optan a la financiación y las reformas comprometidas para la recepción de los 27.000 millones.

Menos ingresos y más gastos

Hay un agujero de 9.000 millones de euros en las estimaciones de ingresos que hace el Gobierno y la AIReF, que incluso estima que en el peor de los escenarios, esa brecha podría aumentar a los 18.000 millones. También hay diferencias en los gastos. Y es que el organismo cree que el Gobierno confía en retirar demasiado pronto los colchones de ayuda al empleo. Los ERTE y las prestaciones por desempleo se alargarán más de lo previsto, hasta mediados de año, más allá del mes de enero que se había fijado el Gobierno. Por eso la AIReF augura un gasto de 6.442 millones de euros y no de 1.153 millones para estos esquemas de protección de los trabajadores. Lo mismo ocurre con las pensiones. Los expertos alertan de que suprimir el factor de sostenibilidad podría representar un serio riesgo para la deuda española, que subirá según la AIReF al 118 % este año para bajar al 116 % en el 2021.

Subida de las pensiones

Precisamente la subida de las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos (un 0,9 % en el 2021) fue criticada este miércoles por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien considera que no es el mejor momento para cargar más la deuda con este tipo de medidas de carácter estructural. Su valoración no fue bien recibida en los cuarteles del Ejecutivo.

La vicepresidenta Calviño aseguró hoy que la medida «está absolutamente justificada» porque la población mayor ha sufrido más desde el punto de vista sanitario y están siendo -otra vez- el sostén de muchas familias: «Me sorprende que alguien pueda cuestionar el alza de las pensiones», sostuvo antes de recordarle que el propio Gobierno se quedó corto al calcular el PIB entre julio y septiembre (16,7 %).

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se sumó a la disputa. Negó que el problema del déficit español esté en el aumento de las pensiones, que es «absolutamente legítimo», y de forma velada invitó a Hernández de Cos a centrarse en sus asuntos y hablar de política monetaria.

El Gobierno también trató de justificar el desfase entre sus cálculos y los de Bruselas, que sitúan a España en cabeza en cifras de desempleo, déficit y caída del PIB. ¿Cómo? Alegando, como hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la Comisión Europea no ha tenido en cuenta el impacto de los fondos europeos, ni el PIB y datos de empleo del tercer trimestre. Lo que sí ha tenido en cuenta Bruselas es el deterioro rápido que está experimentando la economía en el cuarto trimestre con los cierres decretados en gran parte de la geografía española y la incertidumbre sobre la eficacia de las medidas hasta Navidad. La Comisión Europea, en su informe de previsiones, también ha advertido al Gobierno de que está sobreestimando la rapidez y eficacia en el uso de los fondos europeos para el 2021.