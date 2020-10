El Gobierno y Ciudadanos acercan posiciones y pactan retirar de los Presupuestos la subida al diésel

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 28/10/2020 14:25 h

Ciudadanos está dispuesto a agotar todas las posibilidades de negociación con el Gobierno, a pesar de considerar que los Presupuestos que ha presentado el Ejecutivo no son los que necesita España. Y el Gobierno está dispuesto a darle margen a Cs para influir en la modificación de las cuentas públicas pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos, aunque apuesta preferentemente por la mayoría de investidura, para no cerrarse ninguna puerta en la tramitación parlamentaria.

Antes incluso de que se inicie la tramitación parlamentaria, el primer fruto de esa negociación recién abierta es la retirada de la subida del impuesto al diésel que figuraba en el proyecto que ayer mismo presentó el Gobierno. Una rectificación del Gobierno que se atribuye Ciudadanos, pero también el PNV. El partido de Inés Arrimadas ha asegurado esta misma mañana que tiene el «compromiso del Gobierno» para que esa subida «quede eliminada vía enmienda» de las cuentas presentadas. Lo cierto es que esa subida de la fiscalidad al diésel había provocado también la indignación del PNV, uno de los socios más seguros con los que contaba el Gobierno, y que anunció por ello que se replanteaba su apoyo a los presupuestos.

«No nos ha gustado por la medida en sí, porque no es buena en ningún concepto, aunque lo más grave ha sido que nos dijeron que no lo iban a meter» en las conversaciones previas sobre los Presupuestos, ha asegurado el presidente del EBB, máximo órgano del PNV, Andoni Ortúzar, en una entrevista. El PNV se atribuye también que los impuestos no suban el IVA y que se haya retirado también el incremento a la fiscalidad de la sanidad privada y la educación.

De hecho, los nacionalistas vascos se han atribuído también hoy esa rectificación inmediata del Gobierno, aunque aseguran que por ahora solo es un compromiso y esperarán a verlo «negro sobre blanco» a través de una enmienda a los Presupuestos antes de decidir si respaldan o no las cuentas del Gobierno.

A la espera de que avancen las negociaciones, Ciudadanos hace gestos de acercamiento al Ejecutivo que indican su disposición al pacto. Destaca en ese sentido el hecho de que el proyecto que ha presentado el Gobierno no contempla la subida del 15 % en el Impuesto de Sociedades, que PSOE y Podemos sí acordaron en el proyecto de Presupuestos de 2019, y tampoco la subida del IVA en la Educación concertada ni en Sanidad privada. Cuestiones que el Gobierno llegó a anunciar y que Ciudadanos rechazó tajantemente.