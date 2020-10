El Gobierno aplicará un alza fiscal de 7.000 millones el año que viene

El Gobierno planea un alza del 0,9 %, pero no descarta incrementarlas más

Las pensiones subirán de nuevo un 0,9 % el año que viene. Así al menos lo prevé el Gobierno y así se lo ha comunicado a Bruselas en el Plan Presupuestario que le envió este jueves. No obstante, el Ejecutivo no descarta que este incremento pueda modificarse a posteriori una vez conocidas las recomendaciones del Pacto de Toledo y tras las negociaciones que llevará a cabo con sindicatos y patronal, ya que no quiere que se entienda como una decisión unilateral en un tema tan sensible como este.

Se trata del mismo incremento que se aprobó este año y responde a la previsión de inflación que tiene el Ejecutivo para el 2021. Así, en el cuadro macroeconómico remitido a la Comisión Europea se estima un alza del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, del 0,9 %. De esta forma, el Gobierno cumple con su compromiso de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, algo a lo que insta también el Pacto de Toledo en el texto que está a punto de cerrar sobre la futura reforma del sistema.

