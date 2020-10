Los trabajadores de Alcoa exigen la «intervención inmediata» de la planta

0

redacción / la voz 10/10/2020 21:34 h

Tras las barricadas y con el puño en alto, los trabajadores de Alcoa exigieron hoy la «intervención inmediata» de la planta de aluminio para evitar que la multinacional norteamericana ejecute el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que anunció el viernes para 524 de sus trabajadores. El mensaje va dirigido en una doble dirección: «Esperamos que la Xunta y el Gobierno central tengan la misma responsabilidad que tienen los trabajadores y acometan lo que tienen que hacer, que es una intervención inmediata y no permitir que esto llegue a los tribunales», deslizó el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

La plantilla ha tomado la palabra al Ejecutivo central, que prometió estudiar «todos» los escenarios posibles de intervención con el fin de mantener encendidas las cubas y salvaguardar los puestos de trabajo. Pero difieren en las formas de actuar. Los operarios de Alcoa reclaman -y este domingo volverán a hacerlo en la manifestación convocada en A Mariña-, que el Gobierno tome el control de la planta «aunque sea temporalmente, por una hora» para traspasar la gestión a otra empresa. Una vía que las autoridades quieren esquivar por muchas razones, pero especialmente por la inseguridad jurídica y la consecuente huida de inversiones que podría generar ese movimiento.

No queda mucho margen de tiempo. Apenas tres días para decidir si se interviene y cómo se hace o, de lo contrario, si se opta por impugnar el ERE en los tribunales y se cruzan los dedos para que los jueces concedan medidas cautelares. ¿Para qué? Principalmente para evitar que Alcoa acelere el apagado de las cubas y convierta la planta en un cementerio de aluminio, sin posibilidad alguna de revivirla.

Daños estructurales

La empresa estadounidense anunció el viernes que inactivará de forma gradual las cubas hasta tenerlas todas fuera de servicio en el primer trimestre del 2021. Y hablan de «hibernación», no de «apagado definitivo». Eso significa que extraerán buena parte del aluminio que contienen para evitar que se solidifique en sus paredes con el apagado. De esta forma, las cubas «se podrían volver a reactivar si las circunstancias lo permiten», aseguran desde la compañía. Pero ni las garantías son del 100 % ni se tiene en cuenta el ingente coste económico que supone ponerlas de nuevo en funcionamiento. Trabajadores de la antigua planta de A Coruña explican que incluso con un «apagado ordenado» existe el riesgo de dañar el molde de las cubas, que está expuesto a cambios de temperatura muy grandes. El armazón de acero se puede agrietar. El problema también puede aparecer en la reactivación. Si Alcoa, u otra empresa, decide acometer el coste de encender de nuevo las cubas, deberán contar con la posibilidad de que algunas no sobrevivan al proceso de recalentamiento. En este sentido, la hibernación no está exenta de peligros para la estructura. «Es un riesgo elevado», aseguran exempleados de la compañía.

Esa es la razón por la que el proceso de hibernación no convence a los trabajadores. ¿Seguiría Liberty interesada en adquirir la planta con unos activos que podrían sufrir daños estructurales irreversibles con sus consecuentes pérdidas económicas? No cabe duda de que con cada cuba que Alcoa apaga -y ya van alrededor de unas 50 desde el mes de marzo-, se aleja la posibilidad de una solución viable y duradera para la planta de San Cibrao.

La Xunta califica de «tramposo» el ERE e insta a denunciar

c. p.

Las llamadas a la intervención dura que lanzaron los trabajadores de la fábrica fueron recibidas con cautela por la Xunta de Galicia. El vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, instó a los trabajadores a escoger otra vía e impugnar «inmediatamente» ante la Justicia un ERE que calificó de «tramposo», según recoge Europa Press. «Alcoa lo que está buscando, al final, es no tener competidores en España», aseguró, antes de criticar el bloqueo de la multinacional, que se negó a aceptar la oferta de la SEPI primero, y de Liberty después: «Es muy legítimo, no entramos en la política comercial de no querer tener presencia en España. Pero no podemos permitir que eso lleve, al mismo tiempo, a maniobras para que no se siga fabricando aluminio primario en España», recalcó. Una de las críticas más recurrentes que se la han hecho a Alcoa es la «mala fe» con la que habría actuado. Para el secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, «queda claro» que Alcoa «nunca quiso vender» la planta sino que lo que buscaba era «dilatar los plazos» y «engañar a las administraciones, a una comarca entera y a toda Galicia».

Nacionalización

Más allá de las manifestaciones de indignación, algunas voces han instado a tomar cartas en el asunto. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, anunció que el próximo martes presentará una iniciativa en la Comisión de Industria para demandar la nacionalización de la fábrica de aluminio. No solo para preservar los puestos de trabajo de la planta sino para contener la sangría económica que podría precipitar el cierre de la fábrica en la comarca, donde al menos diez empresas auxiliares más dependen en exclusiva de Alcoa. «Nos encontramos en un momento decisivo en el que la nacionalización es ahora, más que nunca, la única salida para salvar la planta [...] Ni el marco normativo gallego ni el del Estado ni el de la UE impiden la nacionalización del Alcoa», subrayó.

Terreno quemado

Lo que tienen claro en A Mariña es que la política de la empresa estadounidense, de quemar antes de cerrar, dificultará la venta de la planta a Liberty House, que condiciona su ambicioso plan de instalación de 400 megavatios de energía eólica en Galicia a la adquisición de la planta a la que quiere alimentar con energía renovable. La inversión total del proyecto en el que se encuadra asciende a 1.000 millones de euros, repartidos por todo el territorio español. Los planes de la compañía británica podrían ser un revulsivo para la comarca, pero Alcoa se niega a sentarse de nuevo a negociar los términos de la venta, reforzando el argumento de quienes sostienen que lo único que busca el grupo norteamericano es arrasar con el terreno para que no caiga en manos de la competencia.