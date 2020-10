El Supremo zanja el debate sobre el alza del salario mínimo: fue legal

0

La Voz de Galicia G. L.

Redacción / La Voz 08/10/2020 20:48 h

Tras la discusión política y económica sobre la oportunidad de la medida, el Tribunal Supremo zanjó ayer el último fleco que quedaba por resolver en el debate sobre la subida del salario mínimo a 900 euros el año pasado: el legal. En una sentencia publicada ayer, el alto tribunal declara ajustado a derecho el decreto ley aprobado por el Gobierno y que elevó el SMI un 22,3 % de golpe, un incremento inédito hasta el momento y que generó una fuerte contestación empresarial.

Tanto, que varias compañías del sector agrícola presentaron un recurso pidiendo la nulidad de esta decisión, que ahora ha sido desestimado por el Supremo.

Los magistrados señalan en su resolución que la fijación del salario mínimo es una potestad exclusiva del Gobierno. Así se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que la decisión sobre el importe del SMI se tomará anualmente tras consultar con los agentes sociales (patronal y sindicatos) y «teniendo en cuenta» factores como la inflación, la productividad media nacional o la coyuntura económica general.

Pero, pese a establecer unas variables de referencia, como el IPC, el tribunal remarca que la subida del salario mínimo no es un cálculo matemático exacto «del que se obtenga una cifra vinculante». El Gobierno, «ejerciendo su función de dirección política», puede tener en cuenta otros mandatos, como el recogido en el artículo 35.1 de la Constitución, que establece que los españoles deben tener «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades».

Una decisión política

Se trata por tanto, argumentan en el fallo, de una decisión «de signo político» y, por tanto, «su acierto o desacierto, lo que tenga de criticable por exceso o defecto, será valorable política y no jurídicamente».

Otro de los motivos que esgrimían las empresas recurrentes para solicitar la nulidad de la medida es que no se había solicitado un dictamen del Consejo de Estado para valorarla. Un requisito que, a juicio del alto tribunal, no solo no es indispensable, sino que recuerda que nunca en la historia ningún Gobierno pidió el parecer de este organismo sobre la subida del salario mínimo, ni se consideró que fuese necesario.

La resolución del Supremo fue celebrada ayer por los sindicatos. Desde UGT señalaron que la decisión «debe poner punto y final a las prácticas empresariales con las que se ha intentado eludir la aplicación efectiva» de ese nuevo salario mínimo. Unas artimañas que, denuncian, «han provocado situaciones inadmisibles, especialmente en el sector del campo».

En todo caso, el sindicato considera necesario abordar una reforma legal del Estatuto de los Trabajadores para dar mayor seguridad jurídica al mecanismo de actualización del SMI y garantizar que se aplique en todas las empresas.