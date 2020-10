Feijoo sostiene que la venta de Alcoa «tense que producir si ou si»

0

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y la líder de la oposición, Ana Pontón, le dieron este miércoles una vuelta de tuerca más a la dramática situación de Alcoa durante la sesión de control del Parlamento gallego, que le valió al jefe del Ejecutivo autónomo para defender que la venta de la planta «tense que producir si ou si», ya sea de manera directa a Liberty House o a través de una operación interpuesta de la sociedad pública SEPI.

La portavoz nacional del BNG y el jefe del Ejecutivo mantuvieron un tenso cara a cara, en el que cada uno acusó al otro de de no haber defendido con determinación la viabilidad de la planta de San Cibrao. «Están traballando na intervención pública, si ou non?», preguntó Pontón, que advirtió que cada minuto que se pierde es este empeño «é un minuto que gaña Alcoa para pechar cubas e despedir aos traballadores».

Feijoo empezó afeando que el BNG diera por resuelto este problema cuando firmó con el PSOE el pacto de investidura de Pedro Sánchez y remarcó que si ahora continúan demandando una solución «será porque o acordo do BNG non serviu para nada». En todo caso, puso de relieve que el Gobierno de la Xunta estuvo siempre en el mismo sitio, demandado un estatuto para la industria electrointensiva y alertando que, si no se aprobaba, condenaría al cierre a la planta de San Cibrao.

El mandatario autonómico fue un paso más allá, al incidir en que la venta de Alcoa se tiene producir «si ou si», de tal forma que la intervención pública de la planta puede ser una solución si la multinacional estadounidense continúa impidiendo la operación. Feijoo reivindicó la colaboración de las últimas semanas entre la Xunta y el Gobierno central para dejar claro que «o futuro do aluminio en España non pode depender dunha multinacional que non quer operalo». Por ese motivo, remarcó que, en caso de que «se acredite a mala fe» del Alcoa consistente en forzar el cierre de una planta «para eliminar un competidor», entonces lo que tendrá enfrente es una «petición formal» del Gobierno gallego al central para intervenir la compañía, como demanda el BNG.