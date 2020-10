Rato obtiene el tercer grado y podrá salir de prisión con control telemático

La sentencia absuelve a los gestores y coloca a los supervisores en el disparadero

Que la salida a Bolsa de Bankia resultó un negocio ruinoso y un disgusto descomunal para quienes compraron acciones de la entidad, nadie lo cuestiona. Y si no, ahí están los números. Debutó en el parqué en julio del 2011 a un precio de 3,75 euros por acción. Menos de un año después, en mayo del 2012, valía un 83 % menos, y hubo que lanzarle un salvavidas de 22.424 millones de euros. Dinero que salió del bolsillo de los contribuyentes.

Cierto es que no corrían buenos tiempos. Que la crisis golpeaba duro. Pero, golpeaba igual para todos. Y no todos acabaron de la misma manera. ¿Mala gestión? Seguro que sí. ¿A sabiendas de que se estaban haciendo las cosas mal, ocultándolas bajo la alfombra y engañando a los incautos inversores? Acaba de sentenciar la Audiencia Nacional que no.

