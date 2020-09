El Gobierno suspende las reglas fiscales de las Administraciones hasta el 2022

0

Redacción / La Voz 30/09/2020 14:58 h

Vía libre al gasto. Comunidades autónomas y ayuntamientos podrán dar salida a sus remanentes o recurrir al endeudamiento para capear la crisis. Al menos hasta el 2022. El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las Administraciones aprovechando la suspensión temporal de los objetivos de déficit y deuda en el 2021 decretada por la Comisión Europea. Esa tregua, se extenderá a todos los organismos públicos que necesiten ganar aire para combatir la crisis económica.

Lo comunicó esta mañana la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Montero aseguró que el Ejecutivo español hará efectiva la suspensión en cuando aprueben el «techo de gasto» a los nuevos Presupuestos Generales del Estado y den a conocer las previsiones de déficit, deuda y gasto al cierre del 2020 y el 2021.

Con este movimiento, los ayuntamientos podrán utilizar «sin límite» todos los fondos que tienen ahorrados y bloqueados por las reglas presupuestarias en relación al gasto, el déficit y la deuda. Montero ha defendido esta decisión alegando que las Administraciones deben disponer de la «capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicios de los ciudadanos» y «mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás», según recoge Europa Press.

¿Qué supone en la práctica? La suspensión de las reglas fiscales permite a las comunidades autónomas y los ayuntamientos desligarse de forma temporal de los objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus Presupuestos. Eso no significa que tendrán carta blanca para cualquier gasto. Deberán tener en cuenta las llamadas «tasas de referencia» que presentará el Gobierno a las comunidades el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Será la propia Montero quien informe a las comunidades y de los planes del Gobierno para evitar que las Administraciones sigan las recetas de la última crisis.

Según Montero, «podrán contar con recursos homologables» a los recibidos en 2020, ya bien sea a través de las entregas a cuenta o del fondo puesto a disposición para hacer frente a los efectos de la crisis provocada por la pandemia de covid-19.

Respecto al endeudamiento de las comunidades, Montero ha explicado que aquellas administraciones que puedan salir a los mercados contarán con la respectiva autorización «en esas tasas de referencia» que marcarán las previsiones de déficit y que, para el resto, contará con las líneas de liquidez del FLA.

Compromisos

La tregua, aunque insuflará oxígeno a las Administraciones, no durará para siempre. Y es que la suspensión de las reglas fiscales solo será temporal y no extinguirá los compromisos adquiridos para los siguientes ejercicios. Además, las Administraciones tendrán que cumplir con los plazos de pago a proveedores y elaborar sus presupuestos velando por la responsabilidad fiscal. El gasto deberá estar plenamente justificado y vinculado a los efectos de la pandemia. Tanto es así que el Gobierno recordó hoy que «no renuncia al principio de estabilidad financiera». «Se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad fiscal que tenemos las administraciones», aclaró Montero, quien cree que el año que viene se podrá reducir el déficit si la economía consigue remontar el vuelo: «No abandonamos la senda descendente de bajada del déficit después de la caída del PIB», ha aseverado.