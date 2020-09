Una plataforma de bitcoins deja a más de 32.000 familias sin poder recuperar sus ahorros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 28/09/2020 21:19 h

La empresa Arbistar 2.0, dedicada a las criptomonedas y dirigida por el español Santiago Fuentes, canceló a mediados del mes de septiembre la actividad de uno de sus productos estrella. La justificación que esgrimió esta firma con sede en Tenerife fue que detrás de todo esto había un simple fallo informático. Pero hay más. Porque las consecuencias de este bloqueo afectan, según los primeros cálculos, a más de 32.000 familias que llevan varias semanas sin poder acceder a los ahorros que habían depositado en forma de bitcoins en esta empresa tinerfeña. Según los cálculos que maneja la propia compañía, las inversiones afectadas ascienden, como mínimo, a 93,4 millones de euros. La Policía de Tenerife confirmaba ayer que existe una investigación abierta para tratar de esclarecer el destino del dinero depositado por los inversores.

Los que siguen con atención todos los detalles del caso son los afectados por el bloqueo, que incluso hablan ya de una presunta estafa piramidal tras la que estaría una compañía especializada en operaciones fraudulentas. No les ayuda a mantener la esperanza el pasado que carga a sus espaldas el máximo dirigente de Arbistar. Santiago Fuentes fue director de expansión de Finanzas Forex, cuyo responsable Germán Cardona Soler (conocido como el Madoff español) fue condenado a 13 años de prisión por la Audiencia Nacional como responsable de una estafa piramidal con la defraudó 350 millones a 180.000 personas. Fuentes fue absuelto en el juicio.

Ante las sospechas que se ciernen sobre él, el dirigente de Arbistar trata de defenderse y lanzar un mensaje de tranquilidad: «Esto no es una estafa piramidal, ni un Ponzi, ni ninguna historia», aseguraba a la Televisión Canaria, para acto seguido añadir que «es solo un error informático que tenemos que zanjar y proseguir con nuestras empresas». Fuentes también defiende que en ningún momento han pretendido «cerrar y desaparecer». En cuanto al volumen de dinero implicado, asegura que no llega «ni a la décima parte» de lo que se especula por parte de algunos de los afectados. Pero sí le pone una cifra: «Podría rondar los 10.000 bitcoins», lo que traducido a euros, de acuerdo con la cotización de esa moneda virtual, supone 93,4 millones de euros.

Arbistar 2.0 asegura que esta semana pondrá en marcha una plataforma para facilitar a los afectados que recuperen su inversión «en seis o doce meses». «Como mínimo, todo el mundo va a recuperar lo que aportó», promete el fundador de la compañía, que asegura que no se ha ido de Tenerife, pero prefiere no revelar dónde está, por razones de seguridad. «Yo no me voy a mover, no he hecho nada malo», aseguró.