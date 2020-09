La Audiencia Nacional absuelve a Rato y al resto de los acusados por la salida a bolsa de Bankia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción / Agencias 29/09/2020 11:42 h

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y director general del FMI, Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

En su sentencia conocida este martes, la Sala destaca, según recoge Efe, que la salida a bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FROB y Autoridad Bancaria Europea (EBA)-. A pesar de que la operación culminó con el mayor rescate financiero de la historia de España (22.000 millones de euros) para mantener a flote la entidad, hoy enfrascada en la operación de fusión con CaixaBank que alumbrará el mayor banco de España.

Asimismo, la sentencia considera que el folleto contenía una «amplia y certera» información financiera y no financiera, y destaca, según informa Efe, que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.

Se da por válido el argumento de la defensa: la información disponible era suficiente para valorar los riesgos en torno a la entidad y las posibles pérdidas a futuro. Respecto a la información no financiera suscrita en el folleto «se describen hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido». Añade que «la descripción de los riesgos exhaustiva y clara contiene también una advertencia que cualquiera entendería».

Viabilidad

Otro de los puntos calientes sobre los que se ha pronunciado la Audiencia Nacional tiene que ver con la viabilidad del banco cuando salió a bolsa. ¿Sabían los gestores de la entidad y los supervisores el estado real de sus cuentas? La sentencia apunta en dos direcciones. En primer lugar sostiene que «Bankia era viable» y que las acusaciones que sostienen lo contrario se sustentan en cuatro correos en los que el Inspector del Banco de España, José Antonio Casaus Lara, traslada a sus superiores las dudas que albergaba, y que nunca fueron reflejadas en un documento oficial.

Falsedad de las cuentas

Sobre la controversia que generó la supuesta falsedad documental en las cuentas anuales en la que habrían incurrido los gestores de la entidad en el 2011, la Audiencia Nacional exonera de cualquier responsabilidad a los acusados y lo hace alegando que dichas cuentas «no podían considerarse como tales, en sentido estricto». ¿Por qué? Porque «ni fueron objeto de auditoría ni se aprobaron por las Juntas Generales de BFA y de Bankia. Por lo tanto, jurídicamente no llegaron a ser cuentas anuales y no pueden constituir el objeto material del delito de falsedad por carecer de potencialidad lesiva, habida cuenta que no estuvieron a disposición de los usuarios de la contabilidad (accionistas, acreedores, inversores…), esto es, nunca entraron en el tráfico jurídico mercantil».

Acusados

Tras culpar de forma indirecta a los supervisores de la gestión de Bankia, de sostener que la entidad era viable antes de la salida a Bolsa, de resolver que se informó de forma correcta de los riesgos y que no hubo falsedad en las cuentas del banco, los jueces tomaron la decisión de absolver a los imputados alegando que las acusaciones contra ellos fueron «genéricas» y no se les atribuyeron actos concretos de naturaleza penal: «No tienen cabida en un relato de los hechos probados de una sentencia condenatoria e impiden, desde luego, a los acusados defenderse adecuadamente de algo tan etéreo, tan abstracto, tan indefinido, como es la observancia de una actitud», reza la sentencia.

Sin condena

Ocho años y medio de cárcel. Es la condena que pedía la Fiscalía Anticorrupción para el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, por falsedad contable y delito de estafa a los inversores antes de la salida a bolsa. Rato llegó a acusar a su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, de maniobrar para culparles del rescate de más de 20.000 millones de euros que solicitó para Bankia en el 2012 al acceder al cargo.

«La descripción de hechos concretos y suficientemente acreditados atribuidos a los acusados, susceptible de ser incardinados en las previsiones típicas del delito de falsedad contable en concurso de normas con el delito de estafa a los inversores, brilla por su ausencia», asegura la magistrada Ángela Murillo en su sentencia, en referencia a los acusados Rodrigo de Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildelfonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma.

También establece, respecto a los miembros de los comités de auditorías de BFA y Bankia, Acebes Paniagua, Bedía Pérez, García-Fuster y Gonzalez-Alegre, Rojo Izquierdo, Ibáñez González y Mora Enguídanos, que «la existencia de una total ausencia del más mínimo sustento probatorio necesario para apoyar semejante acusación» le parece «clamorosa».