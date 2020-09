Uno de cada cuatro trabajadores gallegos no llega a mileurista

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia G. L.

Redacción / La Voz 24/09/2020 20:48 h

22.244,59 euros brutos al año. Algo menos de 1.600 euros en catorce pagas (antes de las correspondientes retenciones de IRPF y el pago de las cotizaciones sociales). Era el sueldo medio de los trabajadores gallegos en el 2018, cuando el mercado laboral había entrado en una fase de recuperación que la pandemia cortó en seco. Así lo revela la encuesta de estructura salarial publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gran estudio cuatrienal sobre las remuneraciones de los asalariados.

Estudio que confirma que las nóminas de los gallegos siguen sensiblemente por debajo de la media estatal, que ya supera los 24.000 euros, lo que representa una brecha superior al 7 %, aunque esta se ha ido estrechando en los últimos años. Así, en el 2018 los salarios en la comunidad crecieron en promedio un 3 %, el doble que en el resto del país.

En todo caso, no es la media el dato más representativo para hacerse una idea fiel de la realidad de los sueldos. Porque, como apuntan desde el INE, aunque hay pocos trabajadores con salarios elevados, sus cifras inflan el promedio. Para hacerse una idea más fiel habría que recurrir al sueldo más frecuente (el que más se repite entre todos los analizados), que no llega a 18.500 euros brutos en el conjunto del país o a la mediana, aquel que divide la muestra en dos partes iguales. Ese punto intermedio se situaba en el 2018 ligeramente por encima de los 20.000 euros al año, lo que quiere decir que solo la mitad de los trabajadores españoles superan esa barrera. En Galicia, esa división se establece en los 18.600 euros, aunque el estudio del INE también revela que uno de cada cuatro asalariados de la comunidad cobran menos de 13.680 euros al año. Brutos, lo que implica que, descontados impuestos y las cuotas a la Seguridad Social, no llegan a mileuristas.

Por lo demás, el estudio certifica las profundas disparidades salariales entre comunidades, con una acusada frontera entre norte y sur. Así, los trabajadores mejor pagados están en el País Vasco (con un sueldo medio de 28.471 euros al año), Madrid (27.010) y Navarra (26.365). Las nóminas más escuálidas, en Extremadura (19.945) y Canarias (20.763).

Bares y eléctricas, cara y cruz

En lo que respecta a los sectores, la encuesta salarial del INE no hace más que certificar lo que se puede palpar a pie de calle. Que los trabajadores peor pagados son los de la hostelería. Más en concreto, las trabajadoras. Porque las empleadas de bares y restaurantes ostentan el triste récord de recibir los sueldos más bajos del país, con una media de apenas 12.800 euros al año, un 15 % menos que sus compañeros hombres.

En el otro lado, el de las actividades mejor pagadas, destacan los elevados sueldos de las eléctricas, con más de 51.200 euros al año, y la banca y las aseguradoras, con 45.000 y una profunda brecha de género, ya que las mujeres ganan casi un 25 % menos que los varones. Solo en un sector, el de la industria extractiva, ellas tienen salarios más altos, aunque son muy pocas en número, por lo que no es muy representativo.