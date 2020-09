Bruselas asegura que los fondos para los ERTE se podrán inyectar en «semanas»

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 22/09/2020 17:13 h

La lentitud en el desembolso de las ayudas en España contrasta con la celeridad de las autoridades europeas. Las primeras partidas procedentes del fondo SURE llegarán pronto. Lo anunció esta mañana el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, después de confirmar la ratificación oficial de todos los Estados miembro: «El instrumento está ahora disponible y listo para ser desplegado en las próximas semanas», deslizó el italiano.

España tiene la vista puesta en este programa con el que podría financiar 21.300 millones de euros de la factura estimada de 35.000 millones que costarán los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Una cuantía que la Unión Europea (UE) está dispuesta a financiar en cuanto el Consejo apruebe el desembolso. Al fin y al cabo, el programa se alumbró para aliviar la carga económica a los países más golpeados por la crisis del coronavirus, como España e Italia. El estrés fiscal que están sufriendo sus arcas públicas empujó a ambos Estados a solicitar la absorción de casi el 50 % de todo el dinero con el que se dotó el SURE. Hasta 87.300 millones de euros ya están comprometidos para ser desembolsados en breve. Solo quedarán en la hucha europea 12.700 millones.

Prórroga

Mientras Bruselas ultima los preparativos para abrir el grifo del SURE, el Gobierno español trata de desatascar las negociaciones para prorrogar antes del 30 de septiembre los ERTE. Mañana se retomarán los trabajos con patronal y sindicatos: «Estoy convencida de que no saldremos de la mesa sin un acuerdo», aseguró hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de reconocer que el gran problema radica en el deseo del Ejecutivo de ceñir los ERTE a los sectores más afectados. También admitió que no será suficiente con los esquemas diseñados hasta ahora para mantener el empleo inactivo, incluidos los ERTE de rebrote, que se extenderán hasta cuando hagan falta. Díaz señaló que es «probable» que, a consecuencia del escenario de confinamientos que están atravesando Madrid y otras regiones, sea necesario revisar algunas políticas e introducir «otro mecanismo» diferente y más eficaz.