La salida de los ERTE se ralentiza a diez días de que expire la prórroga

Patronal y UGT se niegan a limitar la prórroga a determinados sectores

El Gobierno no va a lograr su objetivo de cerrar un acuerdo sobre los ERTE esta semana. La negociación se ha encallado y la aprobación de la nueva prórroga se retrasa y no se hará, tal y como se preveía, en el Consejo de Ministros del próximo martes. Tampoco se ha cumplido el propósito de mantener una reunión diaria hasta lograr el consenso. Este jueves ya hubo y no hay previstos nuevos encuentros esta semana. Así pues, todo apunta a que el acuerdo, si lo hay, se alcanzará, como es habitual, in extremis. Forma parte del juego.

Seguir leyendo