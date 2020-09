Goirigolzarri defiende el rescate a Bankia: su caída habría costado 60.000 millones

0

¿Cuánto dinero recuperará el Estado del rescate de 22.500 millones de euros a Bankia?, se preguntan los contribuyentes españoles. La ingente inyección de capital que recibió la entidad en el 2012 para mantenerse a flote apenas se ha devuelto. Según las últimas cifras actualizadas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), solo se han recuperado unos 346 millones de euros, sin incluir las cantidades que se han reembolsado por las dos ventas de participaciones y los sucesivos repartos de dividendos de BFA-Bankia a sus accionistas. En tal caso, la devolución apenas alcanza los 3.302 millones de euros, un 14,7 % de la factura ocho años después.

José Ignacio Goirigolzarri no quiso aventurar cuánto podría cobrar el FROB una vez que venda el 16 % que tiene en la nueva entidad. Eso sí, hoy insistió en que que no había otra alternativa al rescate: «No fue una mala decisión». Dejar caer a Bankia hubiera sido más costoso: «Cuando hablamos del rescate, no estamos hablando de salvar a los accionistas y banqueros. Tampoco hablamos de salvar a las personas que trabajan en Bankia. Estamos hablando de salvar a los depositantes [...] Si el Fondo de Garantía de Depósitos hubiera tenido que hacer frente al seguro de los 100.000 primeros euros de los depositantes, hablaríamos de 60.000 millones de euros y no de 20.000», explicó.

Manos solventes

Es el mismo argumento que esgrimió esta semana el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos: «La alternativa de no haber hecho nada hubiera sido más costosa para la economía y para el ciudadano español», manifestó el que era por entonces ministro de Economía y responsable de negociar con la UE y el MEDE el rescate del sistema bancario español por 41.333 millones de euros.

El presidente del nuevo banco quiere dar carpetazo a esta «bonita etapa final de Bankia», pero evita poner cifras y fechas. El FROB aguardará al mejor momento para vender, sin embargo los expertos no esperan recuperar ni la mitad del dinero. El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, salió en defensa de la gestión de Goirigolzarri al frente de Bankia: «Tenemos que estar muy satisfechos de que haya estado en manos tan solventes, lo digo como contribuyente».